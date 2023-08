Singoldsand Festival in Schwabmünchen kurz wegen Unwetter unterbrochen

Das Singoldsand Festival in Schwabmünchen wird am Samstagnachmittag wegen heftigem Regen geräumt. Nach einer knappen Stunde geht es weiter.

Wegen einer aufziehenden Unwetterfront musste das Schwabmünchner Singoldsand Festival am zweiten Festivaltag vorübergehend geräumt werden. Das gaben die Veranstalter gegen 15.45 Uhr bekannt. "Ihr habt jetzt noch zehn Minuten Zeit, bringt euch in Sicherheit", hieß es von den Organisatoren vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher reagierten verständnisvoll und verließen zügig das Gelände. Die Gruppe "Barska and the Factory" musste ihr Konzert unterbrechen. Schon zuvor hatte es einen kurzen heftigen Schauer gegeben.

Nach einer knappen Stunde dann die Entwarnung: Das Festival kann am späten Nachmittag fortgesetzt werden. (AZ)