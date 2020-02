09:53 Uhr

BHC Königsbrunn: Ein Kantersieg fürs Selbstvertrauen

Der BHC Königsbrunn besiegt das Schlusslicht Niederaunau mit 42:20 und holt wichtige Punkte. Wie das Spiel verlief.

Einen 42:20-Sieg landeten die Königsbrunner Handballer gegen das Schlusslicht Niederaunau und holten sich damit nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Heimsieben um Königsbrunns Kapitän Patrick Böhm wusste, was auf dem Spiel steht: Verlieren verboten hieß die Devise gegen das punktlose Schlusslicht. Ziemlich nervös begann die Partie. Das erste Tor sicherte sich der TSV Niederaunau. Das 1:0 sollte dann die letzte Führung bleiben. Maxi Herzog, Alex Grobe und Tim Sailer erhöhten kontinuierlich auf 7:3. Doch Niederraunau ließ sich nicht abschütteln und war beim 6:8 wieder dran.

Breite Bank des BHC Königsbrunn

Doch die breite Bank von Königsbrunn zahlte sich aus. Nico Bartsch, Lukas Alber und der Youngster Jonas Beran drehten nun auf. Innerhalb von zehn Minuten wurde aus einem 8:6 ein 18:9 und die Königsbrunner hatten die Partie klar im Griff. Bis zur Pause erhöhten beide Teams noch auf 22:11.

In der Halbzeitpause nahmen sich die Königsbrunner vor, die Konzentration hochzuhalten und die Aufgabe weiter mit viel Power anzugehen. Gerry Schwarz kam für Robin Schneeberger ins Königsbrunner Tor, der eine gute Partie zeigte und bei dem das Team nach seinem Studienaufenthalt in Kempten nun wieder regelmäßig im Training mit ihm rechnen kann. Die Heimsieben benötigte wiederum einige Minuten, bis alle auf Betriebstemperatur waren. Nach dem 26:14 durch Philipp Rothermel, dem besten TSV-Schützen an diesem Tag, schafften es Philipp Herzog, Tobias Böhm, Maxi Herzog und Markus Steinbrecher mit einem Sturmlauf auf 33:14 zu erhöhen. Jetzt war das Spiel endgültig entschieden. Über die Spielstände 34:17, 37:19 und 39:20 ergab sich ein souveränes 42:20 für den BHC Königsbrunn.

„Am Ende geht der Sieg heute so in dieser Höhe in Ordnung. Die Gäste waren natürlich nicht in Bestbesetzung angetreten, doch ein großes Lob an alle in meiner Mannschaft für diese souveräne Leistung“, sagte Trainer Michael Hiermeier nach der Partie: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man bei einer so großen Führung noch weiter konzentriert bleibt und es so zu Ende spielt. Das gibt Selbstvertrauen für die weiteren schweren Aufgaben. Philipp Herzog hat wieder bewiesen, dass er im Angriff mehr als eine Alternative ist und das freut mich sehr für ihn. Mein großer Dank geht auch noch an unsere Fans und Einlaufkinder inklusive Eltern, die einen super Heimspieltag verschönert haben.“

Nächsten Samstag gegen Lauingen-Wittislingen

Nächsten Samstag geht’s dann in eigener Halle gegen den Tabellensechsten HSG Lauingen-Wittislingen um zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Davor will sich die zweite BHC-Vertretung (16 Uhr) gegen die HSG 3 für die Auftaktniederlage revanchieren. Und um 14 Uhr spielt die weibliche C-Jugend gegen den TV Waltenhofen in der heimischen Willi-Oppenländer-Halle. Zudem wird es eine Faschingsaktion geben für alle BHC Fans geben. (SZ)

BHC Königsbrunn: Gerry Schwarz (38%), Robin Schneeberger (31%), beide Tor. – Alex Grobe (3), Tobias Böhm (1), Philipp Herzog (7), Patrick Böhm, Nico Bartsch (3), Matthias Grobe (1), Tim Sailer (3), Markus Steinbrecher (5), Florian Beier (3), Maxi Herzog (3), Lukas Alber (4) und Jonas Beran (9).

