vor 59 Min.

BHC verpasst knapp die Sensation

Die Königsbrunner Handballer verlieren nach einer starken Vorstellung mit 22:23 gegen den Tabellenführer aus Göggingen.

Ganz knapp an einer Sensation vorbei schrammten die Handballer des BHC Königsbrunn in der Bezirksoberliga: Mit 22:23 (13:12) unterlag man in eigener Halle nach starker Leistung dem Tabellenführer aus Göggingen.

Die Stimmung in der Halle war hervorragend und das Heimteam um Interimscoach Matthias Grobe spielte eine bewegliche Abwehr. Zudem zeichnete sich immer wieder Timo Engelhardt im BHC-Kasten aus. Im Angriff spielten die Brunnstädter schnell nach vorne und nach drei Toren in Folge war der Underdog mit 5:2 und anschließend mit 6:3 und 7:4 in Front. Eine Auszeit nach neun Minuten durch Göggingens Trainer Volmering ließ darauf schließen, dass es nicht wie gewohnt für den TSV lief. Die Worte des Gästetrainers fruchteten und plötzlich stand es 7:7. Eine Wende schien sich anzubahnen.

Aber der BHC hatte die richtige Antwort parat, und so zog das Heimteam wieder auf 10:7 davon. Nun ging es hin und her, aber immer wenn es eng wurde konnte der BHC kontern. So ging man mit einer 13:12-Führung in die Pause.

In der BHC-Kabine wurde an die Worte vom Abschlusstraining erinnert: Das Spiel solange wie möglich offen zu halten, denn das kennt der TSV in dieser Saison noch nicht. Das erste Tor gehörte diesmal der Heimsieben. Nico Bartsch erhöhte auf 14:12. Doch anders als im zweiten Durchgang blieb der Gast nun dran. Bis zum 17:17 blieb die Partie ganz eng, ehe sich die Brunnstädter mit zwei Toren durch Sven Bartsch und Florian Beier wieder auf 19:17 absetzten. Patrick Schupp hielt sein Team immer wieder mit seinen erfolgreichen Strafwürfen im Spiel. Beim Stand von 20:20 glich Göggingen erneut aus. Eine rote Karte gegen Peter Haggenmüller, die als Zwei-Minuten-Strafe auch ausgereicht hätte, bescherte dem BHC wieder eine 22:20-Führung.

Chancen nicht genutzt

Nun waren noch zwölf Minuten zu spielen und in der Halle waren die Zuschauer überzeugt, dass dieses Mal etwas möglich ist gegen den Ligaprimus. Die Abwehr um Tschierse und die Bartsch-Brüder im Mittelblock arbeitete weiter hervorragend, doch im Angriff wollte es nicht mehr so klappen. Mehrere Chancen wurden nicht genutzt, um auf 23:20 wegzuziehen, und so war es fast schon absehbar, dass die Gögginger Routiniers noch mal zurück ins Spiel fanden. Beim 22:22 durch Ranz drei Minuten vor dem Ende, war der Vorsprung dahin. Auf beiden Seiten wurden nochmals Chancen vergeben, doch Göggingens Patrick Schupp war es vorbehalten, mit seinem zweiten Feldtor in der gesamten Partie den 23:22-Siegtreffer zu erzielen.

„Zum zweiten Mal hat mein Team ein sehr starkes Spiel abgeliefert und leider keine Punkte mitgenommen. Von der Einstellung über den Kampf bis zur Leistung in der Abwehr mit Tschierse und Bartsch war das Spiel hervorragend. Leider sind es immer Kleinigkeiten, welche am Ende so eine Partie entscheiden. Der Angriff muss weiter effektiver werden, weil die Chancen da sind. Wenn wir eine solche Leistung gegen andere Gegner abrufen, dann kommen die Punkte“, so Trainer Michael Hiermeier. (SZ)

BHC Königsbrunn Timo Engelhardt (34%), Gerry Schwarz (beide Tor), Alex Grobe (1), Tobias Böhm, Sven Bartsch (3), Bene Eitzenberger (2), Nico Bartsch (4+7), Philipp Herzog, Julian Schneider, Patrick Böhm (1), Markus Steinbrecher, Lukas Alber, Florian Beier (3) und Mario Tschierse (1)

