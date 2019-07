vor 17 Min.

Der Toto-Pokal geht in die erste Runde

Heute Abend um 18.30 Uhr gibt es den ersten Härtetest für die Teams von der A-Klasse bis zur Kreisliga

Von Hieronymus Schneider

Der Totopokal auf Landkreisebene ist der Auftakt zur neuen Fußall-Saison. Nach intensivem Training und etlichen Testspielen geht es gut drei Wochen vor dem Start der Punktspiele in den unteren Ligen erstmals um mehr, als nur die gute Form zu beweisen.

Schon in der ersten Runde am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr kommt es im Süden des Landkreises zu einer Reihe interessanter Begegnungen. Die von der Klassenzugehörigkeit hochkarätigste Partie ist die des Kreisklassisten FC Kleinaitingen gegen den FC Königsbrunn aus der Kreisliga. Beide Teams gehen mit neuen Trainern in die Saison. Bei den Kleinaitingern lösten Michael Imburgia aus Walleshausen und sein Co-Trainer Sebastian Süßmeir den bisherigen Trainer Dominik Gawantka ab. Beim FC Königsbrunn hörten Christian Jaut und Horst Richter nach dem gelungenen Verbleib in der Kreisliga als Trainergespann auf. Nun übernehmen Johannes und Gabriel Georgs aus Mittelneufnach das Kommando als Spielertrainer.

Gespannt sein darf man auch darauf, wie sich der A-Klassist TSV Klosterlechfeld gegen den Kreisligaaufsteiger SpVgg Langerringen mit seinen drei Neuzugängen aus der Schwabmünchner Reserve wehren kann. Mit Torwart Patrick Joder, Michael Keppeler und Gero Wurm sind gleich drei Spieler ihren früheren Trainern Klaus Köbler und Daniel Koller nach Langerringen gefolgt.

Zwei Aufsteiger treffen in Obermeitingen aufeinander. Die SG Obermeitingen/Hurlach erwartet als frischgebackener A-Klassist die SpVgg Lagerlechfeld, die in der Relegation den Sprung in die Kreisliga schaffte. Zu Duellen A-Klasse gegen Kreisklasse kommt es in den Partien SV Reinhartshausen gegen die SpVgg Langenneufnach, SSV Bobingen gegen den Kreisligaabsteiger SSV Margertshausen, TSV Straßberg gegen den Aufsteiger TSV Fischach und des neuformierten Türk SV Bobingen gegen den SV Schwabegg. Als klarer Favorit gilt der TSV Walkertshofen nach seinem Aufstieg in die Kreisklasse im Spiel beim B-Klassisten VfB Mickhausen.

Nur die Sieger der Spiele kommen in die zweite Runde. Bei Unentschieden gibt es keine Verlängerung, sondern gleich ein Elfmeterschießen bis zur Entscheidung. Ein Freilos haben in der ersten Runde die Kreisklassenvereine FSV Wehringen, SV Untermeitingen und FSV Großaitingen.

Die beiden Bezirksligisten TSV Bobingen und SV Türkgücü Königsbrunn greifen erst später in den Totopokal ein. Sie bestreiten am kommenden Wochenende schon ihr erstes Punktspiel in der Bezirksliga Schwaben Süd.

