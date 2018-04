vor 26 Min.

Der eiskalte Vollstrecker bleibt

Hayden Trupp bleibt dem EHC Königsbrunn erhalten. Neuzugänge sind im Gespräch

Hayden Trupp, der eiskalte Vollstrecker aus Alaska und Top-Scorer des EHC Königsbrunn, wird auch in der neuen Saison für den Verein auflaufen. Der sympathische 25-jährige Amerikaner ist seit 2015 Teil der Mannschaft und absolvierte bisher 77 Partien für die Brunnenstädter. Dabei erzielte er insgesamt stolze 126 Scorerpunkte.

Zum Publikumsliebling avancierte Hayden Trupp vor allem durch seine beeindruckende Technik und Aggressivität im Spiel. Durch seinen unermüdlichen Einsatz genießt er auch bei seinen Mitspielern hohes Ansehen.

Sein Königsbrunner Sturmpartner Patrick Zimmermann weiß um die Stärken des Amerikaners: „Hayden ist technisch stark, sehr schnell und hat ein super Spielverständnis. Damit kann er in jeder Partie den Unterschied ausmachen. Außerdem ist er ein super Typ und auch in der Kabine ein wichtiger Teil unseres Teams.“

So beteiligte sich Trupp unter anderem an den zwei Kalenderprojekten der Spieler und ist auch neben dem Sport mit seinen Teamkollegen unterwegs. In Deutschland hat er sich sehr gut eingelebt. Seit über zwei Jahren hat er eine Freundin aus Königsbrunn und fühlt sich wohl in der Brunnenstadt.

Durch den Aufstieg in die Bayernliga ging nun sein Wunsch in Erfüllung, auch höherklassig zu spielen. Mit dem EHC-Vorstand wurde er nun trotz lukrativer Angebote anderer Vereine schnell einig und möchte auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bleiben: „Ich brenne schon darauf, für ein weiteres Jahr in diese großartige Gemeinschaft mit so einer starken Unterstützung durch Management und Fans zurückzukehren. Darüber hinaus freue mich auch auf die Gelegenheit, mit meinen Teamkollegen in der Bayernliga zu spielen. Ich hoffe, dass es eine weitere erfolgreiche Saison sein wird.“

Doch der Aufstieg weckte bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten. Einige Spieler haben schon Angebote von Mannschaften aus der Region bekommen. Darum will Vorsitzender Tim Bertele speziell in den nächsten Wochen mit Hochdruck am Kader für die Bayernliga arbeiten, aber nicht um jeden Preis: „Wir freuen uns, dass Hayden auch in der kommenden Saison bei uns in Königsbrunn spielt. Er zählt zu den Gesichtern des Vereins der vergangenen Jahre und ist auch außerhalb des Stadions ein absoluter Sympathieträger.“

Der EHC befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen und Spielern aus dem bisherigen Kader. „Wir werden dabei genau darauf achten, welche Spieler keine überzogenen Forderungen aufgrund des Aufstiegs stellen. Notfalls müssen wir uns auch von Spielern trennen, da wir keinerlei finanziellen Wagnisse eingehen. Trotz allem werden wir zum Saisonstart eine schlagkräftige Truppe mit der einen oder anderen Überraschung präsentieren“, so Bertele. (pr)

