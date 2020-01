13.01.2020

Ein Schweizer erweist sich als Lebensversicherung

Nicht nur gegen den Münchner Florian Eberlberger (rechts) zeigte sich der für Großaitingen schießende Schweizer Christian Alther äußerst nervenstark, sondern auch gegen den Vöhringer Dominik Schwarzer. Mit zwei knappen Erfolgen in den Spitzenduellen führte er sein Team jeweils zum Sieg.

Die Singoldschützen Großaitingen kommen auf eigener Schießanlage zu zwei eminent wichtigen Erfolgen im Kampf gegen den Abstieg. Warum sie es nun wieder in der eigenen Hand haben, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen

Von Manfred Stahl

Ein kräftiges Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Südwest der Luftgewehrschützen haben gestern die Singoldschützen Großaitingen gegeben. Auf eigener Schießanlage kamen die Großaitinger zu zwei hart erkämpften Siegen gegen die HSG München (4:1 Punkte) und die Bundesliga-Reserve des SV Pfeil Vöhringen (3:2), mit denen sie nicht nur das Schlusslicht der dritthöchsten deutschen Klasse abgeben, sondern sogar die Abstiegsplätze verlassen konnten.

Mit nun 6:14 Punkten stehen sie aufgrund der größeren Zahl an gewonnenen Einzelpunkten an der Spitze eines gleichauf liegenden Trios. Hinter den Großaitingern rangieren nun die BSG Offingen und die HSG München (beide ebenfalls 6:14 Punkte).

Die Vorentscheidung fällt wohl am 9. Februar in München

Nach den beiden gestrigen Erfolgen können die Großaitinger den Klassenerhalt wieder aus eigener Kraft schaffen. Die Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg fällt vermutlich am 9. Februar in München, wenn die Großaitinger zunächst auf die ebenfalls noch nicht gerettete FSG Kempten II (8:12 Punkte) und dann auf die BSG Offingen treffen.

Ebenfalls gegen die BSG Offingen und die FSG Kempten II schießt an diesem Tag auch die gastgebende HSG München, die aktuell die schlechtesten Karten von allen Abstiegskandidaten hat.

Als Lebensversicherung für die Großaitinger erwies sich gestern der erst zum zweiten Mal in dieser Saison zum Einsatz gekommene Schweizer Auswahlschütze Christian Alther. Er führte sein Team in beiden Begegnungen mit knappen Erfolgen in den hochklassigen Spitzenduellen zum Sieg.

Singold Großaitingen – HSG München 4:1 Punkte. – Das Endergebnis von 4:1 lässt darauf schließen, dass die Großaitinger im Kellerduell mit der HSG München zu einem lockeren Erfolg gekommen sind. Der Schein trügt jedoch, denn es war ein hartes Stück Arbeit, bis der Sieg unter Dach und Fach war. Sein Duell klar für sich entscheiden konnte nur der Langerringer Simon Mayer, der gegen Mariia Babenko mit 381:372 gewann. Den zweiten Punkt sicherte Barbara Bleicher. Sie gewann gegen Marcin Szyja mit 392:390 Ringen, obwohl sie sich beim letzten Schuss noch einen „Achter“ leistete. Den entscheidenden dritten Punkt fuhr Christian Alther ein. Sein Gegner Florian Eberlberger hatte ihm 390 Ringe vorgelegt, doch der Schweizer zeigte keine Nerven und kam mit drei „Zehnern“ in Folge noch zu einem 391:390-Erfolg. Besonders gefreut hat sich darüber vor allem Florian Drexel, denn er musste gegen Katharina Peuker nach einem 383:383 ins Stechen und gewann hier ohne den ganz großen Druck mit 10,4:9,7 Ringen. Die einzige Niederlage kassierte Robin Wagner (378:380 gegen Sandra Frohberg).

Singold Großaitingen – SV Pfeil Vöhringen II 3:2 Punkte. – Ein echter Krimi war für die Großaitinger und ihren Anhang das Match gegen die Reserve des Erstligisten SV Pfeil Vöhringen. Hauptdarsteller war der 22-jährige Schweizer Auswahlschütze Christian Alther. Der Vöhringer Dominik Schwarzer, der am Samstag noch für das Bundesligateam seines Vereins geschossen hatte, legte ihm gute 391 Ringe vor. Alther hatte da noch elf Schuss zu absolvieren und konnte nur mit elf „Zehnern“ noch an Schwarzer vorbeiziehen. Er blieb ganz cool, schaffte das Kunststück und gewann mit 392:391. Damit war der 3:2-Teamerfolg perfekt, denn Barbara Bleicher (392:389 gegen Josephine Glogger-Hönle) und Simon Mayer (386:381 gegen Alexander Renz) hatten ihre Einzelduelle auch gewonnen. Nicht mehr ins Gewicht fielen die Niederlagen von Florian Drexel (381:387 gegen Erich Huber) und Robin Wagner (368:375 gegen Michelle Scheufele).

