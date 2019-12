18:55 Uhr

Eine Wundertüte schon vor der Weihnachtspause

Schwabmünchens Handballerinnen hoffen auf Erfolg

Schwabmünchen Noch einmal alle Kräfte mobilisieren heißt es für die Landesligahandballerinnen des TSV Schwabmünchen, die mit einem Heimspiel gegen die 3.Liga-Reserve des HCD Gröbenzell in die Weihnachtspause gehen. Anpfiff in der Hans-Nebauer-Sporthalle ist am Samstagabend um 20 Uhr.

Sehr tief saß der Stachel der Enttäuschung vor Wochenfrist nach der Heimniederlage gegen den Mitaufsteiger aus Waltenhofen, denn bei der 32:34 Niederlage hatten die Gelb-Blauen durchaus ihre Chancen auf den dritten Saisonsieg und den erhofften Anschluss an die rettenden Plätze im Abstiegskampf.

So mussten sich Team und Trainer in diesen Tagen erst einmal wieder sammeln und das gelang mit Blick auf die Trainingseinheiten auch recht gut. Es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie die Gelb-Blauen den doch vielen Negativerlebnissen und den schwierigen personellen Rahmenbedingungen trotzen und das Team wirklich eng zusammenrückt

Genau diese Geschlossenheit wird auch gegen Gröbenzell II erforderlich sein, denn der HCD II ist eine typische zweite Mannschaft, bei der man nie weiß, welcher Kader jeweils auflaufen wird. Nach den letzten Ergebnisse zu urteilen stehen die Schwabmünchnerinnen vor einer schweren Aufgabe, bei der sich vor allem der Defensivverbund stabiler als zuletzt zeigen muss. „Wir haben uns im Angriffsspiel zuletzt wirklich erfreulich stabilisiert, leider klappt es auf der anderen Spielfeldseite noch nicht so gut.“, fordert Trainer Holger Hübenthal von seinem Team vor allem mehr Aggressivität in der Abwehrarbeit. Trotz des zeitgleich stattfindenden Männer-Derbys in Königsbrunn hoffen die Landesligafrauen auf möglichst viel Unterstützung von der Tribüne.

Im Vorspiel trifft die zweite Frauensieben ab 18 Uhr auf die TSG Augsburg II. Die personell extrem gebeutelten Schützlinge von Coach Tobias Jendrzej brauchen dringend Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. (hüb)

