vor 48 Min.

LG Wehringen ist Kreismeister Lokalsport

U10 und U8 erfolgreich

Nach zwei Vizemeistertiteln in den vergangenen zwei Jahren hat es dieses Jahr endlich für die Laufgemeinschaft Wehringen geklappt: Die LG wurde Kreismeister in der Kinderleichtathletik in der Altersklasse U10.

Mit drei Siegen in Folge (Rain, Niederraunau und Rehling) und einem zweiten Platz beim Kreis-Cup-Finale in Zusmarshausen hatte es die Mannschaft der Laufgemeinschaft geschafft. Wer an drei von den vier Wettkämpfen teilgenommen hat, erreicht die Cup-Wertung. Die LG holte sich unangefochten den Titel mit vier Punkten. In Zusmarshausen waren am Start: Julia Schmidt, Nina Drechsel, Sophia Wüst, Lena Altkirch, Isabell Rieß, Julian Gleich, Felix Beck, Nicolas Mezger, Sebastian Öschay, Niklas Monz und Sophia Aunkofer.

Die Kleinsten in der Altersklasse U8 holten sich den dritten Sieg in Folge. Anna Deuringer, Sara Drechsel, Emelie Müller, Philipp Monz, Georg Vennemann, Lennon König, Manuel Rieß und Florian Puppich siegten in Zusmarshausen mit acht Punkten. Überragend waren die Kleinsten beim Werfen und beim Biathlon kamen sie ohne Strafrunde als Erster ins Ziel. (SZ)

Themen Folgen