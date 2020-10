27.10.2020

Peter Angerer ist schwäbischer Vizemeister

Erst im Finale muss sich der Schwabmünchner Routinier dem 18-jährigen Titelverteidiger Nico Holzheu beugen. Untermeitingen und Lagerlechfeld planen Rollstuhlmannschaft

Von Hieronymus Schneider

Die Entscheidung bei der schwäbischen Tischtennis-Bezirksmeisterschaft in der höchsten Klasse (A-Klasse) fiel in Graben erst gegen 22.30 Uhr. In einem hochklassigen Finale musste sich der Schwabmünchner Lokalmatador und aktuelle Ranglistenerste in vier Sätzen dem Youngster Nico Holzheu beugen.

Den ersten Satzgewinn des Youngsters aus Warmisried (Unterallgäu) konnte der 53-jährige Angerer noch ausgleichen, doch die beiden nächsten gingen mit 11:9 und 11:7 an den Titelverteidiger, der schon vor einem Jahr mit dem Halbfinalsieg über Angerer überraschte. Diesmal schaffte der 18-jährige Holzheu in der Neuauflage des Vorjahres-Finales über Martin Rössle vom TV Boos den Einzug ins Endspiel. Zweitbester der mit fünf Spielern angetretenen Mannschaft des TSV Schwabmünchen war Alexander-Aris Papoutsis, der im Viertelfinale gegen Thomas Brenner vom TTSC Warmisried gewann, aber im Halbfinale gegen seinen Vereinskollegen Angerer chancenlos war. Das Spiel um Platz drei verlor Papoutsis gegen Rössle mit 1:3 Sätzen.

Daniel Neumann schied im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Holzheu aus und die beiden anderen Schwabmünchner Michael Sattelmayer (achter Platz) und Stefan Fischer spielten nach der Gruppenphase in der Trostrunde. 13 Spieler waren in der A-Klasse angetreten, es wurden zwei Gruppen mit je vier und eine Gruppe mit fünf Spielern gebildet. Die zwei Gruppenbesten kamen ins Viertelfinale, in dem Peter Angerer als Nummer eins der Quartalsrangliste ein Freilos bekam. Die Teilnehmerzahl war auch in den anderen Gruppen wegen Corona beschränkt. Sonst gehen 24 Spieler in jeder Klasse an den Start. Im Turnier der B-Klasse siegte mit Thomas Hartl (SG Dösingen) ein Routinier.

Thomas Neumahr, der Jugendtrainer der Tischtennisabteilung des SV Untermeitingen, nahm am Vormittag als Spieler im Rollstuhl an der schwäbischen Meisterschaft teil. Er plant zusammen mit Roland Remenar von der SpVgg Lagerlechfeld den Aufbau einer Rollstuhlmannschaft, damit sich in dieser Sportler unter gleichen Bedingungen messen können. „ Tischtennis ist ein idealer Inklusionssport“, sagt Thomas Neumahr, der dabei auf Erfahrungen aus seinem Herkunftsverein in Frickenhausen (Baden-Württemberg) baut.

„Die auf einen Rollstuhl angewiesenen Spieler könnten sich in der barrierefrei ausgebauten Sporthalle in Graben zum Kennenlernen und Trainieren treffen“, sagt Remenar, der den Aufbau einer Tischtennismannschaft im Behindertensport zum Ziel hat. Interessierte Rollstuhlfahrer können sich bei ihm unter der Telefonnummer 0171-1216656 melden.

Themen folgen