vor 48 Min.

Schlusssekunden sorgen für Jubelsturm

Nachdem Schwabmünchens Bezirksoberliga-Handballer die Partie in dramatischen Schlusssekunden gedreht haben, gab es in der Hans-Nebauer-Sporthalle kein Halten mehr und die Schwabmünchner Fans stürmten nach dem Schlusspfiff das Spielfeld, um mit dem Team gemeinsam zu jubeln.

Schwabmünchens Bezirksoberliga-Männer drehen ihre Partie gegen Kissing in einer dramatischen Schlussphase. Die Frauen zeigen sich von den Rückschlägen gut erholt und schlagen das Schlusslicht deutlich

Von Holger Hübenthal

Von Holger Hübenthal

Schwabmünchen Die Luft ist raus? Aber nicht bei den Schwabmünchner Handballern! Trotz der Rückschläge der letzten Wochen boten die beiden Bezirksoberligateams in den Duellen mit dem Kissinger SC ihrem Publikum am Samstagabend in der gut besuchten Hans-Nebauer-Sporthalle beste Unterhaltung. Die Männer bezwangen den KSC nach einem unfassbaren Schlussspurt mit 24:23, die Frauen sorgten beim 40:12 gegen die Kissinger Landesligareserve für mehr als klare Verhältnisse.

Auch wenn beide Teams mit dem Titelkampf nichts mehr zu tun haben, die Männerteams aus Schwabmünchner und Kissing liefern sich seit Jahren oft mitreißende Ausein-andersetzungen und auch das Match vom Samstag ließ keine Wünsche offen. Mit viel Tempo, Leidenschaft und knackigen Zweikämpfen entwickelte sich zunächst ein Spiel im Zeichen zweier starker Torhüter. Der wieder genesene Frank Hübenthal zwischen den Pfosten der Gelb-Blauen und Stephan Leuprecht im Gehäuse des KSC parierten in der Startviertelstunde Bälle in Serie und so stand hier trotz zahlreicher Einwurfchancen erst ein 5:5 auf der Anzeigetafel.

Dann allerdings neigte sich die Waage zusehends in Richtung der Gäste, die den Ausfall gleich mehrerer Rückraumspieler sehr gut wegsteckten und jetzt auch kaltblütiger einnetzten. Nach einer schon fast unglaublichen Serie von vergebenen klarsten Chancen ging es für die Schwabmünchner mit einem 7:13 Rückstand und doch etwas hängenden Köpfen zur Pausenkritik in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich dann eine mitreißende Partie, in der die Gelb-Blauen angetrieben vom Rückraumduo Timo Strehle/Felix Hänsel und den großartig mitgehenden Fans beim 14:15 wieder aufschlossen. Anstatt die Partie dann aber vollends zu drehen, schossen die Schützlinge des fast schon der Verzweiflung nahen Trainergespanns Pfänder/Knoke den Kissinger Keeper endgültig zum Weltmeister. Beim 20:23 zweieinhalb Minuten vor Schluss schienen die Felle für die Gelb-Blauen endgültig wegzuschwimmen.

Und dann folgten gut zwei unglaubliche Handballminuten, die die Halle am Ende förmlich explodieren ließen. 57:45 – 21:23 durch Lorenz Merbold; 58:20 – Frank Hübenthal pariert aus nächster Nähe; 58:38 –Timo Strehle unwiderstehlich zum 22:23; 59:31 – Ballverlust Kissing und das 23:23 erneut durch Timo Strehle; 59:56 nach erneutem Ballgewinn zieht Felix Hänsel alleine auf das Kissinger Gehäuse, erzielt den Siegtreffer und sorgt vier Sekunden später für einen Platzsturm der komplett euphorisierten Fans.

TSV Schwabmünchen F. Hübenthal, Knaack; Merbold (1), Gleich (1), Reinsch (5/2), Müller (1), Bürgle (3), Hupfer (1), Hänsel (5), Strehle (5), Scholz (1), Reichenberger (1).

Torhungrige Frauen gewinnen mit haushohem Vorsprung

Eine erfreuliche Reaktion auf die Tiefschläge der beiden letzten Wochen zeigte die erste Frauensieben, die dem Schlusslicht aus Kissing nicht den Hauch einer Chance ließ.

Sehr konzentriert und spürbar motiviert sorgten die Gelb-Blauen bereits nach neun Spielminuten mit einer 9:0-Führung für die frühe Entscheidung. Auch als Trainer Holger Hübenthal nach einer Viertelstunde den Kader komplett wechselte, kam kein Bruch ins Schwabmünchner Spiel. Spannung war natürlich Fehlanzeige, aber mit viel Tempo und schön heraus gespielten Treffern hielten die Schwabmünchnerinnen die Laune in der Halle auf einem guten Level.

Auch nach dem Wechsel (20:5) ließen die Gelb-Blauen die Zügel nicht schleifen und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Der 40. Treffer blieb dann kurz vor Schluss der an diesem Tag erfreulich torhungrigen Anne Marb vorbehalten, die gemeinsam mit der ebenfalls sehr gut aufgelegten Öykü Keskin siebzehn Tore zum 40:12 Erfolg beisteuerte.

„Es sind noch zwei Spieltage und wir wollen einfach unsere Hausaufgaben ordentlich erledigen, was uns heute auch sehr gut gelungen ist. Vielleicht öffnet sich im Titelkampf ja doch noch ein kleines Türchen.“, haben Kapitänin Caro Bischof und ihr Team die Saison noch nicht aufgegeben. Der Rückstand auf den Tabellenführer Aichach beträgt auch nach diesem Wochenende genau einen Punkt.

TSV Schwabmünchen Holland, Aßner; Hinkofer (1), Marb (8), Fi. Schmid (3), Schuller (4), Bischof (2), Keskin (9), F. Schmid (1), Frommelt (1/1), Ratzek (2/1), Rheindt (5), Maywald (4/2).

Themen Folgen