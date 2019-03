vor 18 Min.

„Sie haben Herausragendes geleistet“

Sie wurden für ihre Erfolge geehrt: Die Stadt Schwabmünchen zeichnete in der Stadthalle ihre erfolgreichen Sportler aus.

Die Stadt Schwabmünchen zeichnet ihre erfolgreichen Sportler in der Stadthalle aus

Von Norbert Staub

„Sie haben ihr Bestes gegeben, nie den Mut verloren und sind über sich hinausgewachsen. Das ist heute ihr Abend.“ Mit diesen Worten begrüßte Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller die erfolgreichen Sportler, die in der Stadthalle ausgezeichnet wurden. Insgesamt waren es 165, die für ihre Erfolge bei schwäbischen, bayerischen und deutschen sowie bei Europa- und Weltmeisterschaften ausgezeichnet wurden. Sie erhielten einen Rucksack als Geschenk. Außerdem ehrte bei der Gelegenheit auch der TSV Schwabmünchen seine Sportler.

Die Stadt Schwabmünchen wachse und mit ihr auch die sportlichen Erfolge, betonte Müller: „Zum guten Miteinander, das wir hier in Schwabmünchen pflegen, hat auch der Sport beigetragen. Die Auszeichnung, die sie heute erhalten, ist auch eine Auszeichnung für Trainer, Eltern und Betreuer, die solche Erfolge erst möglich machen“, so der Bürgermeister.

Schwabmünchens Sportreferent Uli Weißenbach betonte, wie stolz die Stadt auf ihre erfolgreichen Sportler sei: „Sie haben mit Leidenschaft für Ihre sportlichen Ziele gekämpft und sich die Erfolge hart erarbeitet.“ Der Vorsitzende des TSV Schwabmünchen, Reinhold Weiher, sparte sich eine längere Rede und zeigte stattdessen ein Video, das den 400-Meter-Läufer Derek Redmond bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona zeigt. Der Brite, der als einer der Favoriten galt, verletzte sich im Halbfinale und konnte das Ziel nur noch humpelnd erreichen – gestützt von seinem Vater, der ihm aus dem Publikum zu Hilfe eilte. Hierfür gab es stehende Ovationen von den Zuschauern. „Das Video zeigt alles, was den Sport ausmacht“, so Weiher.

In den Pausen zwischen den Ehrungen unterhielten die Bubenturngruppe und die Tanzgruppe „Dancetastic“ die Besucher und erhielten viel Applaus.

Themen Folgen