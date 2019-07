11:31 Uhr

Sogar Australier sind in Königsbrunn am Start

Das Rennen am Ilsesee nutzen nicht nur bayerische Radfahrer. Vom Königsbrunner Team haben sich acht für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Von Michael Ermark

83 Sportler nahmen auf der BMX-Bahn am Ilsesee an der südbayerischen ADAC BMX Meisterschaft teil. Aufgeteilt waren sie in drei Altersgruppen: fünf bis sieben Jahre, elf bis 14 Jahre, sowie Fünfzehn aufwärts. Der älteste Teilnehmer war dabei knapp unter fünfzig Jahre alt.

Dennoch war das Gros der Fahrradfahrer eher jünger. Obgleich das Rennen am Ilsesee ein Heimspiel für den MAC Königsbrunn war, gab es Startschwierigkeiten. Diese lagen allerdings nicht an den Sportlern, sondern am starken Regen, der zum ursprünglichen Startzeitpunkt begonnen hatte. So begann das Rennen erst eine halbe Stunde später, als zunächst geplant, was den Fahrern jedoch nichts an Euphorie nahm.

40 Sekunden für 400 Meter

Bei jedem Durchgang des Rennens starteten etwa fünf bis zehn Fahrer gleichzeitig. Diese versuchen dann den 400 Meter langen Parcours in möglichst wenig Zeit – und bestenfalls als erster – zu absolvieren. Gerade diese Schnelllebigkeit fasziniert auch Jugendleiter Holger Stolz an dem Radsport: „Man geht hier an den Start und versucht in vierzig Sekunden alles zu schaffen.“

Doch er betont, dass der Königsbrunner Verein auch als Team agiert: „BMX ist Einzel auf der Bahn, aber Familie rund herum.“ Diese „Familie“, also Angehörige und Freunde der Fahrer, versammelten sich am Rand der Bahn und feuerten die Fahrer an. Auch das Bayerische Rote Kreuz unterstützte die Veranstaltung – jedoch nicht jubelnd, sondern in Form von medizinischer Hilfe. Denn BMX-Fahren birgt mehr Verletzungsrisiken, als beispielsweise Golf oder Tennis. Deswegen postierten sich die Helfer rund um die Strecke.

Diese Königsbrunner dürfen zur WM

Insgesamt war das Rennen jedoch nicht nur Meisterschaft in Königsbrunn, sondern auch ein Vorbote auf das, was folgen wird: Vom 23. bis zum 27. Juli findet die die BMX-Weltmeisterschaft im belgischen Zolder statt. Hier werden ach acht BMX Sportler des MAC Königsbrunn teilnehmen: Raphael Ortel, Lennox Ortel, Felix Fließ, Bastian Fließ, Niklas Benning, Dominik Benning, Cedric Stolz und Monika Stolz. Eigentlich sollte auch noch Rene Kolotzek in der Klasse Männer 17-29 (20 Zoll) an den Start gehen. Er verletzte sich aber bei einem Rennen so schwer, dass er nicht mit nach Belgien fahren kann.

International ging es auch schon am Ilsesee zu: Einige Radfahrer fuhren nämlich nicht mit Deutschlandflagge auf dem Anzug. An der südbayerischen BMX-Meisterschaft nahmen auch Sportler aus Australien teil. Die Australier waren auf dem Weg nach Zolder und hatten auf dem Weg dorthin nach einer Trainingsmöglichkeit gesucht. Sie wurden auf das Rennen am Ilsesee aufmerksam und gingen dort an den Start.

Diese Königsbrunner (weiße Trikots) sind bei der WM dabei (hintere Reihe von links): Niklas Benning, Dominik Benning, Bastian Fließ, Monika Stolz; (vordere Reihe von links) Felix Fließ, Cedric Stolz, Lennox Ortel, Es fehlt auf dem Bild Raphael Ortel. Links Zoe Weatherhead und rechts Letitia Weatherhead aus Australien. Bild: Holger Stolz

Themen Folgen