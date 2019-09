vor 11 Min.

Später Jubel für Schwabmünchen

Ein Spiel dauert 90 Minuten. Manchmal auch etwas mehr. In Kirchanschöring ging es für die Schwabmünchner über 96 Minuten – zum Glück, denn so machten die TSVler aus einem 1:3 noch ein 3:3

Bayernliga Die Maiolo-Elf holt in der Nachspielzeit gegen Kirchanschöring zwei Tore auf. „Joker“ Turgay Karvar bereit alle drei TSV-Treffer vor. Warum der Trainer sogar von einem möglichen Sieg spricht

Von Christian Kruppe

Kirchanschöring Die 90 Minuten waren schon abgelaufen und wohl jeder in Kirchanschöring glaubte an den Sieg der Heimmannschaft. Immerhin führte diese mit 3:1 und die Nachspielzeit lief schon. Aber nicht alle glaubten an den Sieg der Kirchanschöringer.

Vor allem nicht die elf Mann im Schwabmünchner Trikot. Das war schon allein an der Körpersprache zu sehen. Während sich die Gastgeber über den Platz schleppten, liefen die Jungs in Weiß aufrecht. Die Schwabmünchner waren auch in der Nachspielzeit noch nicht bereit, die Partie aufzugeben.

Und sie holten sich den verdienten Lohn. Nach einer Behandlungspause warf Turgay Karvar den Ball zu Tim Uhde, der spielte fair zurück zum Kirchanschöringer Torwart. Karvar wie Uhde setzten sofort nach und holten sich so den Ball zurück und einen Querpass später musste Torjäger Thomas Rudolph nur noch zum 3:2 einschieben.

Nur wenig später landete ein Befreiungsschlag der Gastgeber – mehr hatten diese in der Schlussphase nicht mehr zu bieten – bei Schwabmünchens Keeper Stefan Brunner. Dessen weiter Ball wurde von Max Hannappel mit dem Kopf in Richtung Tim Uhde weitergeleitet. Dieser zauberte das Spielgerät mit der Hacke in den Lauf von Turgay Karvar, der den mitgelaufenen Fahad Barakzaie bediente, welcher mit seinem ersten Saisontor den Treffer zum 3:3 markierte.

Gemischt fällt das Fazit von Trainer Paolo Maiolo nach der fulminanten Schlussphase aus. „Mit Blick auf das Spiel bis zum 2:0 haben wir einen Punkt gewonnen. Wenn ich aber das Spiel nach dem 2:0 betrachte, haben wir zwei Punkte verloren“, so Schwabmünchens Übungsleiter.

„Bei den Gegentoren haben wir es Kirchanschöring zu leicht gemacht“, stellt er fest. Dass neben dem noch länger verletzten Timo Prechtl auch noch Abwehrchef Maik Uhde nicht spielen konnten, lässt er nicht als Ausrede gelten. Nikola Aracic hat ein gutes Spiel gemacht“, urteilt Maiolo. Die Mannschaft haben lange „nicht gut gespielt“, so der Trainer. Mit dem Treffer zum 2:1 ist dann auch bei ihm Hoffnung aufgekeimt, die aber nach dem 3:1 einen Dämpfer bekam.

Ein Dämpfer, den aber die Mannschaft nicht spürte. Die hätte das Spiel schon vorher drehen können. „Es hätte auch 4:1 ausgehen können, genauso gut aber auch 4:3 für uns“, so Maiolo. Doch das „Wunder“ kam erst in der Nachspielzeit. Was den Trainer auch ein wenig stolz machte. „Das war eine Willensleistung“, lobt er.

Ähnlich sieht es auch Manfred Bock: „Wenn man alles zusammen nimmt, die lange Busanfahrt, den unbequemen Gegner, dann ist das Ergebnis mehr als nur in Ordnung.“

SV Kirchanschöring Schönberger, Pöllner, Janietz, Daniel, Dinkelbach (78. Peter), Hofmann, Kraus, Reiter, Deiter, Omelanowsky (90. Birner), Schild

TSV Schwabmünchen Brunner, Talla (66. Müller), Kusterer, Aracic, Hannappel, Örnek, Uhde, Rudolph, Kümmerle, d’Almeida (52. Karvar), Meisel (52. Barakzaie)

Schiedsrichter Begovic (Forstau/Österreich).– Zuschauer 425. – Tore 1:0 Omelanowsky (23.), 2:0 Deiter (48.), 2:1 Örnek (65.), 3:1 Reiter (71.), 3:2 Rudolph (90.+2), 3:3 Barakzaie (90.+6)

