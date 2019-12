vor 4 Min.

Sportlicher Spaß mit Monsterball

Der Sport stammt aus Kanada und wird auch in Bobingen betrieben. In der etwas anderen Sportart gibt es nun eine Bundesliga und die Singoldstadt ist mit dabei

Von Elmar Knöchel

Bobingen Die Bobinger Kin-Baller mischen in der Bundesliga mit. Allerdings sollte man dazu wissen, dass der Kin-Ball-Verband erst in diesem Jahr gegründet wurde und diese Liga gleichzeitig die einzige ist, die es im Moment gibt.

Trotzdem ist Kin-Ball eine interessante Sportart. Erfunden wurde sie in Kanada, in Quebec. Daher ist die offizielle Sprache auch Französisch. Sämtliche Kommandos und Anweisungen werden in dieser Sprache gegeben.

2005 brachte Peter Seitz die Sportart nach Bobingen und siedelte sie in der Turnabteilung des TSV Bobingen an. Seitdem wird durchgehend gespielt. So ein Kin-Ball ist ein richtiges Riesending. Mit einem Durchmesser von 1,20 Meter ist er größer als mancher Juniorenspieler. Allerdings wiegt er nicht einmal ein Kilo und fliegt wie in Zeitlupe durch die Halle. Bemerkenswert ist, dass nicht zwei, sondern drei Mannschaften gleichzeitig gegeneinander spielen.

Ziel des Spiels ist es, den Ball so zu schlagen, dass es die gegnerische Mannschaft nicht schafft, den Ball zu fangen. Hat dieser Bodenkontakt, gibt es einen Punkt für den Aufschläger. Bei 13 Punkten ist der Satz zu Ende. zwei gewonnene Sätze bedeuten ein gewonnenes Spiel.

Interessant an der Sportart ist, dass mit wenig bis überhaupt keinem Körperkontakt gespielt wird. Dadurch können die Spieler von frühester Jugend bis ins hohe Alter den Sport ausüben. Und es sind gemischte Mannschaften. Männer und Frauen stehen gemeinsam auf dem Platz. Denn es kommt mehr auf Geschicklichkeit und taktische Fähigkeiten als auf Kraft an.

„Das Spiel fördert Teamgeist, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Außerdem werden strategisches Denken und Teamgeist gefordert“, erklärt Jugendleiterin Jennifer Seitz. Und neben diesen Aspekten mache es überdies ganz einfach Spaß.

Übrigens haben die Bobinger auch waschechte Nationalspieler in ihren Reihen. Trainer Tobias Wolf und drei seiner Mitspieler des TSV waren bei der Europameisterschaft dabei. „Eine tolle Erfahrung, obwohl es nicht zu einer Medaille gereicht hat“, sagt Wolf.

Bei dem Turnier in Bobingen sind insgesamt acht Mannschaften dabei. Neben den Gastgebern kommen sie aus München, dem Saarland, aus Stuttgart und sogar aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. So wurde es ein sportlicher und geselliger Tag in der Bobinger Dreifachturnhalle.

Gewonnen hat schließlich die Mannschaft TC 1869 Sterkrade aus Oberhausen. Für die Bobinger reichte es leider nur zum sechsten Platz. Aber Spaß hat es trotzdem allen gemacht.

Die Bobinger Kin-Baller sind übrigens auf der Suche nach Verstärkung. Vor allem im Erwachsenenbereich würden noch dringend Mitspieler gesucht. Wer also Lust hat, „könne einfach mal am Freitag ab 16 Uhr in die Jahnhalle zum Training vorbeischauen“, schlägt Jennifer Seitz am Ende vor.

