21:27 Uhr

Westheim stürzt den Tabellenführer

Schwabmünchen unterliegt mit 4:9 im Spitzenspiel der Verbandsliga Bayern

Westheim Im letzten Spiel der Hinrunde der Verbandsliga Bayern Südwest gelang der SpVgg Westheim mit einem 9:4-Sieg im Landkreisderby gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen wieder der Anschluss an das Führungsduo SpVgg Thalkirchen II und TSV Schwabmünchen.

Westheim startete in den Eingangsdoppeln zwar stark, aber unglücklich; denn zwei Spiele gingen jeweils im Entscheidungssatz verloren, wobei Schölhorn/Aab bei einer 9:5-Führung im fünften Satz die Überraschung gegen das favorisierte Schwabmünchener Einserdoppel verpassten.

Nach der Punkteteilung im vorderen Paarkreuz gelang den Gastgebern die Wende durch vier Siege in Serie von Alex Granovskiy, Markus Vihl, Max Fabritius und Vladimir Aab, der mit seinen knallharten Vorhandschüssen am meisten überraschte.

Was dann im Spitzeneinzel Bernhard Lindner gegen Peter Angerer folgte, war eine Galavorstellung von beiden. Wie Linkshänder Lindner seinen weit hinter dem Tisch agierenden Gegner mit stark überzogenen Topspinbällen und Schüssen von einer Seite auf die andere jagte, dieser die Bälle aber sicher retournierte und teilweise mit Überraschungsvorstößen konterte, war allererste Sahne und begeisterte die rund 50 Zuschauer. Große Anerkennung für beide mit Happy End für Angerer. Überhaupt muss man einfach einmal feststellen, dass die Atmosphäre in der kleinen Schulturnhalle seinesgleichen sucht.

Nachdem Schölhorn die 7:4-Führung erzielt hatte, hingen die folgenden Spiele im mittleren Paarkreuz am seidenen Faden; diesmal allerdings mit Fortuna aufseiten Granovskiys und Vihls, sodass der umjubelte neunte Siegpunkt für die SpVgg erreicht war.

Für die SpVgg Westheim (13:5 Punkte) als Tabellendritter hinter dem TSV Schwabmünchen (14:4 Punkte) gilt es nun, den Schwung der letzten Spiele ins neue Jahr mitzunehmen, um im zweiten Spiel am 1. Februar dem neuen Tabellenführer SpVgg Thalkirchen II (16:2 Punkte) ein Bein zu stellen. Schwabmünchen erwartet am 25. Januar zum nächsten Heimspiel in der Verbandsliga. (jom-)

