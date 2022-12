Königsbrunns Bayernliga-Team rettet Sieg ins Ziel

Der EHC Königsbrunn hält sich in der Eishockey-Bayernliga in Schlagdistanz zur Spitze. Gegen Peißenberg wird es am Ende noch einmal extrem spannend.

Mit 4:3 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel in der Eishockey-Bayernliga gegen die “Miners“ des TSV Peißenberg. Nach 60 hochklassigen und intensiven Spielminuten holen sich die Brunnenstädter verdient wichtige drei Punkte gegen einen gleichwertigen Kontrahenten.

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein sehr schnelles und sehenswertes Spiel auf Augenhöhe. Der EHC agierte aus seiner gesicherten Defensive heraus gegen die läuferisch und spielerisch starken Gäste, doch zunächst fehlten die Treffer. Nach einer guten Phase der Miners drängte Königsbrunn ins gegnerische Drittel und zeigte sich gnadenlos effektiv. Gustav Veisert netzte in der achten Spielminute nach einem klugen Querpass von Tim Bullnheimer zum 1:0 für den EHC ein. Peißenberg zeigte sich unbeeindruckt und hielt weiterhin das Tempo hoch. Königsbrunn verteidigte aber gut und erarbeitete sich im Gegenzug einige gute Chancen. In der 12. Spielminute legte der EHC dann nach, in Überzahl erzielte Peter Brückner das 2:0.

Marco Sternheimer trifft für Königsbrunn in Unterzahl

Im Mittelabschnitt blieb es eine hochintensive und sehenswerte Partie, beide Mannschaften kamen immer wieder zu Torchancen, scheiterten aber spätestens bei den sehr starken Goalies. Der EHC kassierte einige Strafzeiten, die aber folgenlos blieben. Tore gab es bis Drittelende zwar nicht zu sehen, dafür aber eine äußerst spannende Begegnung.

Mit der knappen 2:0 Führung startete der EHC ins letzte Drittel und drängte auf ein weiteres Tor gegen die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Zunächst kassierte Königsbrunn aber eine Strafzeit. Doch Marco Sternheimer stibitzte sich in der 45. Spielminute wie zuletzt in Waldkraiburg an der eigenen blauen Linie den Puck und schloss seinen Alleingang mit dem 3:0 ab. Die Partie nahm nun an Intensität zu, die Gäste gaben sich noch lange nicht geschlagen.

Peißenberg startet in Königsbrunn eine späte Aufholjagd

Nach einer fünfminütigen Strafe gegen den EHC konnten die Miners in der 51. Spielminute auf 3:1 verkürzen. Königsbrunn fand sechs Minuten später mit dem 4:1 durch Sternheimer die richtige Antwort, Tim Bullnheimer setzte ihn bei einem Konter mit einem feinen Anspiel in Szene. Fast wäre die Partie danach nochmal gekippt, der EHC haderte mit Schiedsrichterentscheidungen und verlor kurzzeitig den Faden. Die Gäste kamen durch zwei schnelle Treffer in der letzten Spielminute nochmal auf 4:3 heran, doch bis zum Abpfiff fielen keine weiteren Tore mehr.

Nach dem Erfolg stellt sich für Königsbrunn allerdings die Frage, wie lange die Mannschaft der extremen Belastung durch den ausgedünnten Kader noch standhalten kann. Momentan läuft es aber für die Königsbrunner, die nach dem Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. EHC-Coach Bobby Linke war nach der Partie hochzufrieden mit dem Ergebnis und seiner Mannschaft: „Wir haben heute ein großartiges Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe gesehen. Nach dem 4:1 waren wir uns dann zu sicher und sind nochmal ins Flattern gekommen, haben letztendlich aber doch noch drei Punkte mitgenommen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Tore: 1:0 Veisert (Bullnheimer, Sternheimer) (8.), 2:0 Brückner (Trupp) (13.), 3:0 Sternheimer (45.), 3:1 Malzatzki (Krabbat) (51.), 4:1 Sternheimer (Bullnheimer) (57.), 4:2 Krabbat (Vogl, Lidl) (60.), 4:3 Vogl (B. Mecrones, Willberger) (60.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 17 TSV Peißenberg 18 Zuschauer: 552