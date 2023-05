Der Reitclub Ulrichshof Königsbrunn startet in seine Turniertage

Nach schweren Hagelschauern hat der Reitclub Ulrichshof Königsbrunn seine Anlage wieder herausgeputzt. Ab Freitag stehen zahlreiche Prüfungen an.

Die zwei strahlend weißen Dressurvierecke im Reitclub Ulrichshof Königsbrunn stehen bereits, in den nächsten Tagen laufen die letzten Vorbereitungen für die zwei großen Turnierwochenenden des Vereins: Von 26. bis 28. Mai findet das Dressurturnier mit Prüfungen bis zum Prix St. Georges statt, von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni, das Springturnier mit der schwäbischen Amateur-Meisterschaft für alle Altersklassen.

Der Reitclub Ulrichshof hofft in diesem Jahr auf einen großen Besucherandrang und zwei erfolgreiche Veranstaltungen, da der schwere Hagelschauer in Königsbrunn der vereinseigenen Anlage an der Schleifenstraße heftig zusetzte – nur drei Wochen vor den Turnieren. So brachen die Oberlichter der Reithalle durch, der Regen setzte den Reitboden unter Wasser, und auch Scheiben in den Ställen und im Reiterstübchen gingen zu Bruch. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe fünfstellige Summe.

Mitglieder des Reitclubs Ulrichshof haben kräftig angepackt

Die Mitglieder mussten in den vergangenen Tagen kräftig anpacken, um die Anlage für die Turniere herauszuputzen. Doch mit viel Tatkraft ist das gelungen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und unseren Verein mit ihrem Besuch unterstützen. Zumal wir attraktiven Pferdesport und ein tolles kulinarisches Angebot bieten", verspricht RCU-Vorsitzende Kathrin Götzfried.

Teilnehmerandrang für das Dressurturnier im RCU ist groß

Groß ist der Teilnehmerandrang bereits für das direkt anstehende Dressurturnier. Nahezu alle Prüfungen sind ausgebucht. So haben allein für die Prüfungen der mittelschweren M-Klasse mit einer Teilprüfung zum Schwaben-Cup mehr als 100 Reiterinnen und Reiter genannt. Für das schwere S* am Samstagnachmittag sind es mehr als 50 und für die anspruchsvollste Prüfung des Wochenendes, den abschließenden Prix St. Georges am Sonntagnachmittag, noch 25. Dazu kommen zahlreiche Einsteigerprüfungen für den reiterlichen Nachwuchs (Sonntagmittag) oder junge Pferde (Freitagmittag).

Vom 2. bis 4. Juni sind dann die besten schwäbischen Springreiter beim Springturnier des Reitclubs Ulrichshof Königsbrunn im Parcours unterwegs. Foto: Alexander Götzfried

Auch eine Klasse für die kleinsten Talente bietet der Reitclub Ulrichshof

Ein Wochenende später weichen die Dressurvierecke den Hindernissen. Dann wird der Parcours aufgebaut und die besten schwäbischen Springreiter gehen von 2. bis 4. Juni die hohen Hürden an. Auch in dieser Disziplin finden nicht nur Prüfungen bis zur schweren Klasse S statt, sondern es werden die schwäbischen Meister ermittelt. Die für das Publikum attraktive Ponyführzügelklasse für die kleinsten Talente steht am Sonntagmittag auf dem Programm.

