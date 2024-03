Sportabzeichen: Der Vorsprung ist gewachsen

Beim SV Untermeitingen wurden 242 Sportabzeichen übergeben - wieder einmal mehr, als in jedem anderen Verein im Augsburger Land. Das ist vor allem einer Person zu verdanken.

Er ist seit Jahren der Rekordhalter bei den abgelegten Sportabzeichen im Sportkreis Augsburg-Land: der SV Untermeitingen. 2023 bestätigte er seine Vormachtstellung nicht nur, sondern steigerte sogar seinen Vorsprung gegenüber anderen Vereinen.

242 Sportabzeichen wurden im vergangenen Jahr beim SV Untermeitingen abgelegt, 68 im Erwachsenen und 174 im Kinder- und Jugendbereich. Mit weitem Abstand folgen auf den weiteren Plätzen der TSV Schwabmünchen (115) und der TSV Klosterlechfeld (112). Dieser Erfolg ist neben den vielen Prüfern des Vereins vor allem einer Person zuzurechnen: Franziska Lauterer. „Fanny“ ist diejenige, die bei Wind und Wetter, an allen möglichen und unmöglichen Terminen und sogar bei Dunkelheit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen trainiert und das Sportabzeichen abnimmt. Friedrich Kosak, 2. Vorsitzender des SV Untermeitingen, würdigte in Vertretung der verreisten SVU-Vorsitzenden Isabella Uhl ihren Einsatz ganz besonders. Seit 21 Jahren hat Lauterer nicht nur die Gesamtleitung, sondern legt auch selbst das Sportabzeichen ab. Danach gefragt, warum sie so viel freie Zeit in das Sportabzeichen investiere, antwortete sie: „Weil ich sehr gerne Menschen begegne und sie gerne motiviere.“

Der Abzeichen-Abend in der Imhof-Halle ist Jahr für Jahr ein ganz besonderes Ereignis im Kalender des Vereins, ein fröhliches Treffen von Gleichgesinnten, und das von einer Altersspanne von diesmal vier bis 78 Jahren. Stolz holten sich Raffael Hinz (4) und Gerd Königsdorfer (78) ihre Urkunde ab und gratulierten sich anschließend gegenseitig.

Viele Familien machen beim SV Untermeitingen das Sportabzeichen

Besonders hervorgehoben wurden unter anderem die vielen Familien, die wieder gemeinsam das Sportabzeichen ablegten. Berthold Heubeck, Sportabzeichen-Referent für den Sportkreis 4 (Augsburg-Land), freute sich in seiner kurzen Ansprache, dass er auch heuer wieder dem SV Untermeitingen zum Sieg im Kreis gratulieren durfte. Er betonte, dass im gesamten Kreis 4 1262 Abzeichen 2023 vergeben wurden, was einen Zuwachs von 110 zum Vorjahr bedeutet. Traurig zeigte er sich darüber, dass zuletzt nur noch eine Schule, die Realschule Schwabmünchen, sich beteiligte. Übrigens: Das Augsburger Lad belegte2022 in Schwaben (6796 Abzeichen) wieder Platz eins (1328) vor dem Unterallgäu (1204) und dem Landkreis Günzburg (1059).

Kosak lobte besonders die vielen Jugendlichen und Erwachsenen, die hohe Wiederholungszahlen beim Sportabzeichen erreichten. Einige Beispiele: Isabella Uhl 25x, Herta Rieder 27x, Walter Müller 31x und Helmut Süßmeir 42x. Außerdem wurden in Untermeitingen zwei Sportabzeichen von Menschen mit Behinderung abgelegt.

Der SVU trainiert ab Ende März wieder für das Sportabzeichen, und zwar offen für jeden jeweils montags zwischen 17 und 18.30 Uhr auf dem Sportgelände der Mittelschule.