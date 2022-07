Erfolgreiche Saison für den TSV Königsbrunn

Ein Meistertitel und drei Vizemeisterschaften stehen für die Tennis-Abteilung des TSV Königsbrunn zu Buche.

Als erfolgreichste Mannschaft bei den Erwachsenen konnte sich die Herren-40-Mannschaft souverän ohne Niederlage die Meisterschaft sichern. Beim letzten Spiel in Aystetten konnte man in Bestbesetzung antreten und gewann klar mit 6:3, dies bedeutet den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.

Die Herrenmannschaft war zu Gast beim BC Adelzhausen und konnte mit einem geschwächten Team mit 3:3 aus den Einzeln gehen. Man stellte zwar gut auf, konnte das Einser-Doppel klar gewinnen, das Zweier-Doppel verlor man klar und das Dreier-Doppel musste die Entscheidung bringen. Im entscheidenden Tiebreak verlor man knapp und damit stand am Ende es 5:4 aus Adelzhausener Sicht. Am letzten Spieltag konnte sich die Herrenmannschaft im Heimspiel gegen den TC Dasing mit 6:3 durchsetzen und sicherte sich damit die Vizemeisterschaft, ein toller Erfolg der jungen Mannschaft.

Die Knaben 15 waren auswärts in Friedberg zu Gast. Man konnte mit einer gut besetzen Mannschaft alle vier Einzel deutlich gewinnen und sorgenfrei in die Doppel gehen. Schlussendlich konnte man auch beide Doppel souverän gewinnen, damit sicherte man sich den klaren Sieg mit 6:0. Für die Knaben ist die Saison bereits vorbei und man erreicht einen starken zweiten Tabellenplatz.

Die erste Bambini-12-Mannschaft war im letzten Punktspiel in Anhausen zu Gast und konnte dort einen souveränen 6:0-Auswärtssieg einfahren. Das noch junge Team zeigte ein schönes Tennis und konnte alle Spiele deutlich gewinnen. Für die erste Mannschaft Bambini 12 ist die Saison beendet und verpasste knapp die Meisterschaft, die Vizemeisterschaft ist auf jeden Fall ein toller Erfolg.

Die Mädchen 15 waren zu Gast in Bad Wörishofen und zeigten ein sehr großartiges Tennis. Nach sehr starken Einzeln konnte man mit einer 3:1-Führung in die Einzel gehen und musste so nur ein Doppel gewinnen, um den Auswärtssieg einzufahren. Man stellte clever auf und konnte sich so den 4:2-Auswärtssieg sichern. Das letzte Saisonspiel für die Mädchen fand zu Hause gegen den TC Babenhausen statt, man gewann souverän mit 5:1 und sicherte sich in der zweithöchsten Spielklasse einen ausgezeichneten vierten Platz.

Die Herren-30-Mannschaft trat in Ihrem letzten Heimspiel gegen den TC Schießgraben Augsburg an und konnte mit einer guten Mannschaft ihren ersten Sieg einfahren. Nach guten Einzeln konnte man mit einer 3:1-Führung in die Doppel gehen und konnte das entscheidende Doppel dann gewinnen und siegte so zum ersten Mal in dieser Saison. Das letzte Auswärtsspiel der Herren 30 fand beim TG Lechrain statt, man musste dort jedoch eine klare 1:5-Auswärtsniederlage einstecken. Als neue Mannschaft mit vielen Neueinsteigern war es eine sehr lehrreiche Erfahrung und alle Spieler hatten viel Spaß.

Für die erste Damenmannschaft ging es gegen den ungeschlagenen TSV/TC Haunstetten, dort konnte man gegen eine starke Haunstetter Mannschaft nur eins von sechs Einzeln gewinnen und musste so mit einem 1:5 Rückstand in die Doppel gehen. In den Doppeln konnte man wenigstens noch eines gewinnen, das Endergebnis gegen den Meisterschaftsfavoriten endet mit 2:7. Das letzte Spiel fand beim TC Kissing statt, dort wurde sowohl in den Einzel und Doppel hart gekämpft, am Ende konnten sich die Gastgeber TC Kissing knapp mit 5:4 gegen unser Damenteam durchsetzen. Am Ende belegte die Königsbrunnerinnen Rang vier.

Die zweite Damenmannschaft zeigte gegen den DJK Pfersee schönes Tennis, doch am Ende verlor man alle Einzel klar und lag nach den Einzeln mit 0:6 zurück. Die Doppel verlor man auch alle und am Ende stand es 0:9. (AZ)