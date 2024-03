Tödlicher Verkehrsunfall am Lechpark in Untermeitingen

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Untermeitingen ein Leichtkraftrad, auf dem ein 54-jähriger Mann sitzt. Er wird durch den Aufprall schwerst verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall in der Lagerlechfelder Straße in Schwabmünchen ist am Freitag ein 54-jähriger Mann gestorben. Er wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Auto durch die Luft geschleudert. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der 54-Jährige von einem 23-jährigen Autofahrer übersehen, der Lagerlechfelder Straße in Richtung Schwabmünchen unterwegs war und nach links in die Siemensstraße einbiegen wollte. Der Mann auf dem Leichtkraftrad konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und fuhr in die linke Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurde er über den Wagen geschleudert. Laut Polizei erlitt er schwerste Verletzungen.

Der 54-jähriger Mann hatte keine Chance und prallte gegen die linke Fahrzeugseite. Foto: Christian Kruppe

Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb der Kradfahrer im Krankenhaus. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Damit soll das Geschehen vor Ort rekonstruiert werden. Das Gutachten gilt als das Kernstück der Aufklärungsarbeit. Am Auto und am Leichtkraftrad entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr Untermeitingen abgesichert und ausgeleuchtet. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden.

Schwerer Unfall in der Leuthau

Der letzte tödliche Unfall mit einem Motorradfahrer liegt fünf Monate zurück: Auf der Kreisstraße A16 beim Weiler Leuthau verlor ein 27-jähriger Mann nach dem Überholen eines Autos die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit einem aus Fahrtrichtung Birkach entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm geflogen. Dort erlag er Tage später seinen schweren Verletzungen. (mcz)

