Handballer stehen unter Druck

Ein wichtiges Spiel haben die Handball-Männer des TSV Schwabmünchen vor der Brust, und auch für das Frauenteam geht es um einiges.

Für die erste Herrenmannschaft steht am Samstagabend ein extrem wichtiges Heimspiel an. Mit der Spielgemeinschaft aus Unterpaffenhofen/ Germering kommt der direkte Tabellennachbar nach Schwabmünchen. Anpfiff dieser richtungsweisenden Partie ist um 20 Uhr in Schwabmünchen.

Die Gäste belegen im Moment als Wiederaufsteiger in der extrem starken Landesliga Süd den zehnten Tabellenplatz. Die Germeringer haben in dieser Spielzeit viele knappe Ergebnisse erspielt, unter anderem vier Unentschieden. Am vergangenen Wochenende ließ das Team mit einem deutlichen 34:26-Heimsieg gegen den TSV Friedberg aufhorchen.

Der Gastgeber aus Schwabmünchen steht in dieser Partie bereits mächtig unter Druck und gefühlt vor einem Endspiel um den möglichen Klassenerhalt. Mit einem Sieg könnten die Hausherren den Rückstand auf die Gäste um zwei Punkte in der Tabelle reduzieren und hätten somit wieder Anschluss zum rettenden Ufer. Die ernüchternde Heimniederlage gegen den TSV Ottobeuren wurde aufgearbeitet und der Blick sehr schnell auf das kommende Wochenende gelegt.

Trainer Christian Boppel kann zwar weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen, das team sollte jedoch auch so gegen den direkten Konkurrenten stark genug sein, um ein packendes Spiel zu bieten. Der Sportliche Leiter Malte Knoke erwartet eine Reaktion: „Wir haben nach der letzten Niederlage einige Dinge intern klar und deutlich angesprochen. Ich sehe hier jetzt die Mannschaft in der Pflicht, eine passende Reaktion zu zeigen. Mit der Trainingsbeteiligung in der Faschingszeit können wir sicherlich nicht zufrieden sein. Wir erwarten am Samstagabend ein Team auf der Platte, dass sich zu 100 Prozent auf die Partie vorbereitet hat und dass jeder Spieler alles dafür tun wird, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen.“

Spitzenspiel für die Frauen des TSV Schwabmünchen

Am kommenden Samstag sind die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen zu Gast beim TSV EBE Forst United. Beide Teams haben sich bereits einen Platz in den Play-Offs gesichert und spielen am letzten Spieltag dieses Wochenende um den Aufstieg in die 3. Liga.

Die Schwabmünchnerinnen stehen derzeit an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd und treffen am Samstag mit den „Forst Ladies“ auf den direkten Verfolger und Tabellenzweiten. Da beide Mannschaften derzeit nur einen Punkt trennt, entscheidet sich mit dem Ausgang des Spiels nicht nur, wer die Vorrunde als Tabellenerster und -zweiter beendet. Die Punkte dieser Partie haben auch deshalb eine große Bedeutung, weil sie in die Playoffs mitgenommen und bereits auf dem Konto für die Aufstiegsrunde verbucht werden. Ein Sieg würde den Schwabmünchnerinnen nicht nur die Südbayerische Meisterschaft bescheren, sondern auch die beste Ausgangssituation mit null Minuspunkten in den Playoffs.

Das Hinspiel gegen den Drittliga-Absteiger konnte Schwabmünchen in letzter Sekunde knapp mit 22:21 gewonnen werden. Nach einem Spiel auf Augenhöhe erzielte Cosima Würdinger kurz vor Schluss den viel umjubelten Siegtreffer. Auch am Samstag heißt es deshalb, bis zum Schluss kämpfen und die zwei wichtigen Punkte für Schwabmünchen holen. Nach dem zuletzt spielfreien Wochenende konnten die Damen von Trainer Stephan Volmering sich optimal auf die bevorstehende Partie vorbereiten. Einen Ausfall muss der Trainer jedoch in Kauf nehmen: Die starke Linkshänderin Celine Würdinger wird verletzungsbedingt fehlen. Das Ziel für Samstag ist für alle klar: Auf die eigenen Stärken fokussieren und motiviert 60 Minuten alles geben, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr in Ebersberg.

Die zweite Damenmannschaft trifft am Samstag auf das dritte Team des TSV Haunstetten in eigener Halle. Das Hinspiel endete mit 39:33 sehr torreich für den derzeitigen Tabellenvierten TSV Haunstetten III. Da dieses Spiel noch nicht lange zurückliegt, ist die Spielweise des Gegeners noch sehr präsent in den Köpfen der Schwabmünchnerinnen. Gerade an die starke Mittespielerin kann sich das Team von Uli Matthesius und Daniela Englberger noch sehr gut erinnen. Diese gilt es in den Griff zu kriegen und sich auf das eigene Spiel mit den eigenen Stärken zu fokussieren. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle in Schwabmünchen.