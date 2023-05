Auto touchiert Rennradfahrer in Untermeitingen

Eine Autofahrerin hat einen Rennradfahrer am Samstagabend in Untermeitingen mit ihrem Wagen touchiert. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einem Unfall mit einem Rennradfahrer in Untermeitingen werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei berichtet, touchierte eine Frau am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Röthstraße in Untermeitingen mit ihrem Wagen einen Rennradfahrer, als sie aus einer Ausfahrt fahren wollte. Am Auto ist dabei ein Schaden entstanden. Der unbekannte Radfahrer soll die Autofahrerin mehrfach beleidigt haben und sich dann vom Unfallort entfernt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei in Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (AZ)