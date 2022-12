15 Beamte bei Razzia in Untermeitingen im Einsatz

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Mittwochmorgen in Untermeitingen. Was dahinter steckt.

In Untermeitingen waren am Mittwochmorgen gegen acht Uhr 15 Beamte zu einem Einsatz in die Staufenstraße gefahren. Dort stellten sie nach Polizeiangaben ein Auto sicher und durchsuchten ein Reihenhaus.

"Es ging um ein Verkehrsdelikt, mehr können wir aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht sagen", so ein Sprecher der Schwabmünchner Polizeiinspektion gegenüber unserer Zeitung. Mit den Razzien in der Reichsbürger-Szene, bei denen es am vergangenen Mittwoch 25 Festnahmen und zahlreiche Waffenfunde gab, habe die Aktion in Untermeitingen nichts zu tun gehabt. Es bestehe auch kein Zusammenhang mit der Razzia am Mittwoch gegen den Al-Zein-Clan. Hier wird den 50 Beschuldigten wird nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa unter anderem die Unterschlagung zahlreicher Autos vorgeworfen. (mit dpa)