Unfallflucht: Geparktes Auto angefahren

Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Untermeitingen.

Eine unbekannte Person hat einen geparkten BMW in der Keltenstraße in Untermeitingen angefahren und an der Fahrertüre beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 20. Februar, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)