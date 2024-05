Untermeitingen

14:45 Uhr

Unfallflucht: Polizei bittet in Untermeitingen um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise, um eine Unfallflucht in Untermeitingen zu klären.

Ein VW wurde in der Welserstraße in Untermeitingen an einer Türe beschädigt. Der Schaden ist hoch.

Ein VW, der zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in der Welserstraße in Untermeitingen stand, wurde an der hinteren linken Tür beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Verursacher und bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (AZ)

