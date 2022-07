Wird das Abwasser aus Walkertshofen künftig in Fischach gereinigt?

Plus Wie soll das Abwasser aus Walkertshofen künftig gereinigt werden? Das Thema beschäftigte die Menschen bei der Bürgerversammlung.

Wie das Abwasser in Walkertshofen künftig gereinigt wird, interessierte die Besucher während der Bürgerversammlung. Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl erklärte, dass die wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlage zwar noch bis zum Jahr 2026 vorliege, diese jedoch sanierungsbedürftig sei. Hierfür fallen gemäß Kostenschätzungen bis zu 1,5 Millionen Euro an.