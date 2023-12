Wehringen

Wie eine Wehringerin ihre Tochter im Kreisverkehr zur Welt brachte

Plus Auf dem Weg nach Landsberg bringt Monika Vogt ihr Baby auf dem Beifahrersitz zur Welt – kurz vor dem Krankenhaus. So hat die Mutter die Geburt erlebt.

Von Jonathan Lyne

Monika Vogt hatte bereits ein Kind zur Welt gebracht, aber auf die Geburt ihrer zweiten Tochter konnte sie das nicht vorbereiten. Zumindest, was die Umstände betrifft. Die Wehringerin hat vor einigen Wochen ihre Tochter Elisabeth zur Welt gebracht. Allerdings nicht in einem Krankenhaus oder im eigenen Schlafzimmer – sondern im Kreisverkehr kurz vor dem Klinikum Landsberg. Auf dem Beifahrersitz, rund einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt.

Es war ein Sonntagabend Mitte Oktober, exakt der Tag, an dem die Tochter von Monika Vogt zur Welt kommen sollte. Am Nachmittag war die 33-Jährige noch mit ihrer Familie spazieren, "da war noch nichts", erinnert sich Vogt. Am Abend gaben sie und ihr Mann Markus dann die zweijährige Tochter Josephine bei den Großeltern ab und machten sich von Wehringen auf den Weg ins Klinikum Landsberg. Eine knappe halbe Stunde dauert die Fahrt mit dem Auto.

