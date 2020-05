vor 16 Min.

Golf - PGA Championship 2020 wegen Coronavirus verschoben

Auch das zweite Golf Major Turnier 2020 wurde wegen des Coronavirus verschoben: Die PGA Championship finden nun statt wie geplant im Mai erst im August 2020 statt. Wir haben für Sie alles Wissenswerte rund um Termin, Zeitplan, TV-Termine, Streaming-Anbieter und vieles mehr zusammengefasst.

Auch die PGA Championship wurden aufgrund des Coronavirus in diesem Jahr verschoben. Statt wie geplant im Mai findet das Major Golf Turnier nun im August statt. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen rund um die Terminverschiebung, den Austragungsort, TV-Termine und vieles mehr. Bei uns erfahren Sie alles zur Übertragung im Free-TV, Pay TV ( DAZN oder Sky) und Gratis-Stream.

Die PGA Championship ist das zweitjüngste der vier Major-Turniere im Golf. Die erste PGA Championship wurde im Gründungsjahr der US-amerikanischen Profispieler-Vereinigung PGA, 1916, im Siwanoy Country Club nördlich von New York ausgerichtet. Jim Barner erhielt damals 500 Dollar für seinen Sieg. Seither wird die PGA Championship von der Professional Golfers Association ausgetragen und findet auf wechselnden Golfplätzen in den Vereinigten Staaten statt.

PGA Championship 2020 - verschoben wegen Coronavirus: neuer Termin

Die PGA Championship sollte ursprünglich im Mai 2020 stattfinden. Aufgrund der raschen Verbreitung des Coronavirus musste das Turnier ebenso wie andere der vier großen Majors verschoben werden. Neuer Termin für die PGA Championship ist der 6. bis 9. August 2020.

Major Turnier - PGA Championship 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: TV-Termine, Free-TV & Gratis-Stream

Sky mitsamt SkyGo hält in Deutschland die TV-Rechte an den Major Turnieren im Golf. Die PGA Championship kann live in TV, Fernsehen und Stream verfolgt werden - allerdings nicht im Free-TV und Gratis-Stream. Golf-Fans müssen sich kostenpflichtig auf Sky und auf dem Live-Stream-Portal SkyGo anmelden. DAZN zeigt keinen Golf-Sport live in TV und Stream.

Golf - PGA Championship: Austragungsort & Trophäe

Ausgetragen wird das Golfturnier im TPC Harding Park in San Francisco, Kalifornien. Der Sieger des Turniers gewinnt ein Duplikat der Wannamaker Trophy, einen 13 Kilo schweren Wanderpokal. Die Originaltrophäe ist im PGA Museum ausgestellt, nachdem der Pokal für drei Jahre spurlos verschwunden war und schließlich 1930 in einem Keller wiedergefunden wurde.

Majors im Golf - PGA Championship 2020: Zeitverschiebung & Zeitunterschied

Deutschland ist 9 Stunden vor San Francisco, Kalifornien. Ist es bei uns also 19 Uhr am Abend, ist es in Kalifornien erst 10 Uhr am Morgen.

PGA Championship: Das sind die Sieger der letzten Jahre

Spieler Land Jahre Brooks Koepka USA 2018, 2019 Justin Thomas USA 2017 Jimmy Walker USA 2016 Jason Day Australien 2015 Rory Mcllroy Nordirland 2012, 2014 Jason Dufner USA 2013 Keegan Bradley USA 2011 Martin Kaymer Deutschland 2010 Yang Yong-eun Südkorea 2009 Pádraig Harrington Irland 2008 Tiger Woods USA 1999, 2000, 2006, 2007 Phil Mickelson USA 2005 Vijay Singh Fidschi 1998, 2004 Shaun Micheel USA 2003 Rich Beem USA 2002 David Toms USA 2001 Davis Love III USA 1997 Mark Brooks USA 1996 Steve Elkington Australien 1995

PGA Championship - was Sie sonst noch über das Turnier wissen sollten

Die PGA Championship ist das einzige der vier Major Turniere, bei dem keine Amateure eingeladen werden. Die Teilnehmer müssen sich zuvor durch einen Sieg bei einem Major oder einem anderen PGA-Tour-Turnier qualifizieren. Da die PGA bei ihrer Gründung vor allem hochwertige Turniere für professionelle Spieler ausrichten wollte, sind dafür jedoch 20 Plätze im Feld für Club Professionals reserviert.

