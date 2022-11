"Das Zittern ist für Hansi Flick längst nicht vorbei"

Nach der Niederlage gegen Japan spielt Deutschland unentschieden gegen Spanien. So urteilt die Presse über das Spiel der Nationalmannschaft.

Deutschlands Weiterkommen in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erschien nach der Niederlage gegen Japan erst alles andere als sicher. Doch Costa Ricas Sieg gegen Japan und das darauffolgende Unentschieden des DFB-Teams gegen die spanische Mannschaft steigerten die Chance deutlich, die Vorrunde in Katar zu überstehen. Gegen Spanien zeigte die deutsche Nationalmannschaft eine insgesamt solide Leistung, räumte aber nicht alle Kritikpunkte aus.

Deutschland - Spanien: Pressestimmen

"Spät, aber hochverdient: Joker Niclas Füllkrug hat die Niederlage gegen Spanien abgewendet und Deutschlands Hoffnung auf die K.o.-Runde bei der Fußball-WM aufrecht erhalten." - Sportschau

"Aus einer stabileren Defensive gelang es aber nicht, vorne für die nötigen Überraschungsmomente zu sorgen. Es benötigte erst einen Standard, um die Spanier zu knacken.." - kicker

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

"Es war der verdiente Ausgleich und gleichzeitig das Endergebnis nach einer stark verbesserten Leistung im Vergleich zum Japan-Spiel. Nun muss Deutschland auf spanische Schützenhilfe gegen Japan hoffen und gleichzeitig gegen Costa Rica gewinnen, um am letzten Spieltag das Achtelfinale noch klar zu machen." - Eurosport

"Auch gegen Spanien gelingt unserer Offensive wenig. Bundestrainer Hansi Flick (57) will den ballverliebten Spaniern möglichst wenig Ballbesitz gönnen, aber das klappt nicht. Die Deutschen sind zwar oft nah dran an ihren Gegenspielern, aber haben selten den Ball." - Bild

"Doch das Zittern ist für Hansi Flick längst nicht vorbei. Nach dem hart erarbeiteten Remis im Beduinen-Stadion von al-Chaur muss für den Einzug ins Achtelfinale am Donnerstag gegen Costa Rica nun aber unbedingt der erste Sieg in Qatar her. Sonst wird der peinliche zweite WM-K.o. in der Gruppenphase für den vierfachen Champion doch noch bittere Realität." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lesen Sie dazu auch

"Niclas Füllkrug bewahrt den DFB vor der nächsten WM-Pleite. In einer umkämpften und von hoher Intensität geprägten Partie gehen die Spanier zunächst in Führung, ehe Joker Füllkrug für den verdienten Ausgleich sorgt." - Sport1

"Es war eine Leistungssteigerung, doch wie schon gegen Japan war die Chancenverwertung ein Manko der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick." - Welt

"Es ging und her - was auch daran lag, dass beide Mannschaften mit dem Spielaufbau Probleme hatten. Strafraumszenen resultierten vor der Pause überwiegend aus Ballverlusten des Gegners." - ZDF heute

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.