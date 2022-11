Themenwoche Zukunft

vor 16 Min.

Acht Milliarden: Wie entwickelt sich die Weltbevölkerung weiter?

Foto: Ashish Vaishnav, SOPA Images via ZUMA Press Wire

Plus Am 15. November soll, laut einem Bericht der Vereinten Nationen, der achtmilliardste Mensch geboren werden. Auch in der Zukunft soll die Bevölkerung der Erde weiter wachsen.

Von Quirin Hönig

Als Napoleon sich 1804 in Notre-Dame zum französischen Kaiser krönte, erreichte die Weltbevölkerung zum ersten Mal die Milliarden- Marke. Es dauerte 123 Jahre, bis sich diese Zahl verdoppelte. 1927, als der deutsche Science-Fiction-Film Metropolis in die Kinos kam und Charles Lindbergh den Atlantik überflog, waren bereits zwei Milliarden Menschen auf der Erde. Die nächste Verdopplung brauchte nur 47 Jahre. 1974, als die deutsche Fußballnationalmannschaft sich in München den zweiten Weltmeistertitel erkämpfte, begrüßte die Welt den vier-milliardsten Erdenbürger. Das exponentielle Wachstum hatte sich beschleunigt. Einen Begriff, den seit Corona jeder kennen sollte. Jetzt, 48 Jahre später, soll sich die Weltbevölkerung erneut verdoppeln: acht Milliarden Menschen.

