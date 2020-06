vor 31 Min.

DFB-Pokal-Halbfinale 2020 heute live im TV und im Stream - TV-Termine und Übertragung am 9.6.20

Der DFB-Pokal 2020 geht heute ins Halbfinale. Aber wann genau steigen die beiden Spiele? Alle Infos über Termine und Übertragung live im TV und Stream erfahren Sie hier.

Der FC Saarbrücken empfängt heute im Halbfinale um den DFB-Pokal das Team von Bayer Leverkusen. Dieses Los zog im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund die schwangere Nationaltorhüterin Almuth Schult als Glücksfee. Das Halbfinale wird erneut in Völklingen ausgetragen, da das Stadion in Saarbrücken saniert wird.

Im zweiten Halbfinale treffen Rekordpokalsieger Bayern München, der den Cup schon neunzehnmal gewonnen hat, und Eintracht Frankfurt aufeinander. Im Finale 2018 hatte die Eintracht die Bayern nach Verlängerung mit 3:1 besiegt. Die beiden Halbfinalspiele werden am 9. und 10. Juni ausgetragen.

DFB-Pokal-Halbfinale heute live im TV: Wer spielt gegen wen?

FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen am Dienstag, 9.6.20, 20.45 Uhr

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt am Mittwoch, 10.6.20, 20.45 Uhr

DFB-Pokal: Halbfinale 2020 heute live im Fernsehen und Stream: TV-Termin und TV-Rechte

Kommt das DFB-Pokal-Halbfinale 2020 live in Free-TV und Gratis-Stream? Ja, beide Partien werden live in TV, Fernsehen und Stream gezeigt, und zwar in der ARD. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partien live in TV und Stream. Somit kommen alle Fans in den Genuss von Live-TV im Halbfinale des DFB-Pokals. DAZN und Sport1 zeigen den DFB-Pokal nicht. Die TV-Termine finden Sie oben.

DFB-Pokal: Bobic warnt seine Eintracht vor dem FC Bayern

"Keine Frage: Das ist die schwerste aller möglichen Konstellationen", sagte Fredi Bobic (Sport-Vorstand der Eintracht) zu dem Los für die Eintracht. "Wir sind in einer absoluten Außenseiterrolle. Aber wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen." Bayern-Trainer Hansi Flick war dagegen recht entspannt. "Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben. Das haben wir uns gewünscht. Der Gegner ist sehr erfahren, gerade im Pokal. Das ist eine Mannschaft, die Qualität hat. Das wird ein Pokal-Fight. Das Finale ist unser Ziel."

Schon vor der Auslosung hatte der Trainer des Regionalligisten Saarbrücken, Lukas Kwasniok, vor Bayern als mögliche Endstation im DFB-Pokal gewarnt: "Wenn du die Bayern bekommst, dann musst du das Spiel genießen und weißt, dass das der letzte Auftritt im DFB-Pokal sein wird. Bei den anderen gäbe es wahrscheinlich eine noch kleinere Chance als gegen Düsseldorf, aber sie wäre da." Insofern dürfte sich Kwasniok ja nun auf das Halbfinale im DFB-Pokal 2020 freuen. So wie die Fans, die dem Spektakel live in TV und Stream beiwohnen dürfen.

