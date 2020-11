Darts-EM 2020: Übertragung live im TV und Stream, Spielplan, Ergebnisse vom Finale am Sonntag, 1. November 2020

Die Darts-EM 2020 fand in Oberhausen statt. Hier finden Sie den Spielplan, alle Termine, und die Infos - auch zu Preisgeld, Übertragung und Tickets bei den European Darts Championship.

Die Darts-EM 2020 fand in der König-Pilsener-Arena Oberhausen statt. Vom 29. Oktober bis zum 1. November traten dort die europäischen Größen des Sports gegeneinander an. In diesem Artikel erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu Darts-Europameisterschaft rund um Ergebnisse, Preisgeld, Tickets und Übertragung im TV und Stream. Auch den kompletten Spielplan und alle Termine finden Sie hier.

Ursprünglich sollte das Turnier European Darts Championship 2020 in Dortmund stattfinden. Wegen Corona-Auflagen wurde es aber nach Oberhausen verlegt. Laut dem Ausrichter, der Professional Darts Corporation (PDC), konnten dort rund 2000 Zuschauer dabei sein.

Es spielten bei dem Turnier die 32 besten Spieler der European Tour. Hier finden sie alle Informationen.

Darts-EM 2020 im Free-TV und Stream: Übertragung im Fernsehen bei Sport 1

Die Übertragung der Darts-EM 2020 läuft im Free-TV und im Gratis-Stream hier auf dieser Seite auf Sport 1. Außerdem sind alle Partien auch kostenpflichtig auf DAZN und hier auf dieser Seite im PDC-Stream zu sehen.

Hier finden Sie einen Überblick darüber, wann Sport 1 und DAZN die Darts-EM übertragen:

Donnerstag, 29.10.20, 1. Runde: ab 18 Uhr bei DAZN , ab 20 bei Sport 1

Freitag, 30.10.20, 2. Runde, 1. Session: ab 11.45 Uhr bei DAZN , ab 13 Uhr bei Sport 1

Freitag, 30.10.20, 2. Runde, 2. Session: ab 18 Uhr bei DAZN , ab 20 Uhr und 23.30 Uhr bei Sport 1

Samstag, 31.10.20, Viertelfinale: ab 18 Uhr bei DAZN , ab 20 Uhr bei Sport 1

Sonntag, 1.11.20, Halbfinale und Finale: ab 19 Uhr bei DAZN , ab 20.45 Uhr bei Sport 1

Darts-EM 2020: Spielplan, Termine und Ergebnisse

Hier finden Sie den Spielplan und alle Termine der Darts-Europameisterschaft. Die Spieler und Ergebnisse werden ergänzt, wenn sie feststehen.

Donnerstag, 29.10.20, 16 Uhr: 1. Runde, Best of 11 legs

Jamie Hughes - Dave Chisnall : 6 - 5

- : 6 - 5 Krzysztof Ratajski - Steve West : 5 - 6

- : 5 - 6 Mervyn King - Ian White : 2 - 6

- : 2 - 6 Jose de Sousa -Jeffrey de Zwaan: 6 - 3

-Jeffrey de Zwaan: 6 - 3 James Wade - Steve Lennon: 6 - 5

- Lennon: 6 - 5 Devon Petersen - Andy Hamilton : 6 - 1

- : 6 - 1 Michael Smith - Ross Smith : 6 - 5

- : 6 - 5 Danny Noppert - Dirk van Duijvenbode : 0 - 6

: 0 - 6 Nathan Aspinall - Maik Kuivenhoven: 6 - 3

- Maik Kuivenhoven: 6 - 3 Joe Cullen - William O'Connor : 3 - 6

- : 3 - 6 Rob Cross - Martijn Kleermaker : 3 - 6

- : 3 - 6 Jonny Clayton - Max Hopp : 6 - 5

- : 6 - 5 M. van Gerwen - Darius Labanauskas: 6 - 1

- Darius Labanauskas: 6 - 1 Gerwyn Price - Kim Huybrechts : 6 - 1

- : 6 - 1 Peter Wright - Gabriel Clemens : 6 - 3

- : 6 - 3 Mensur Suljovic - Daryl Gurney : 6 - 2

Freitag, 30.10.20, 13 Uhr: 2. Runde, 1. Session, Best of 19 legs

William O'Connor - Jamie Hughes: 10 - 3

Nathan Aspinall - James Wade: 8 - 10

Devon Petersen - Martijn Kleermaker: 10 - 8

Jonny Clayton - José de Sousa: 10 - 6

Freitag, 30.10.20, 20 Uhr: 2. Runde, 2. Session, Best of 19 legs

Gerwyn Price - Peter Wright: 10 - 6

Mensur Suljovic - Steve West : 9 - 10

M. van Gerwen - Ian White : 4 -10

Michael Smith - Dirk van Duijvenbode: 8 - 10

Samstag, 31.10.20, 20 Uhr: Viertelfinale, Best of 19 legs

William O'Connor - James Wade : 4 - 10

: 4 - 10 Jonny Clayton - D. van Duijvenbode: 10 - 4

- D. van Duijvenbode: 10 - 4 Peter Wright - Steve West: 10 - 6

- West: 10 - 6 Devon Petersen - Ian White : 10 - 6

Sonntag, 1.11.20, 20 Uhr: Halbfinale, Best of 21 legs

James Wade - Devon Petersen 11:10

- 11:10 Peter Wright - Jonny Clayton 11:8

Sonntag, 1.11.20, 22.30 Uhr: Finale, Best of 21 legs

James Wade - Peter Wright 11:4

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Darts-Europameisterschaft 2020 in Oberhausen?

In diesem Jahr werden wieder insgesamt 500.000 £ an Preisgeldern ausgezahlt - umgerechnet rund 550.000 Euro. Wie viel ein Spieler bekommt, hängt natürlich davon ab, bis zu welcher Runde er es schafft.

Sieger: 120.000 £

Finalist: 60.000 £

Halbfinalisten: 32.000 £

Viertelfinalisten: 20.000 £

Verlierer der 2. Runde: 10.000 £

Verlierer der 1. Runde: 6.000 £

Die letzten Gewinner der PDC-Darts-EM

Die häufigsten Gewinner der Darts-EM sind Phil Taylor und Michael van Gerwen, die beide jeweils vier Mal den Sieg holen konnten. Im vergangenen Jahr setzte sich am Ende Rob Cross durch. Hier finden Sie einen Überblick über die Gewinner und Finals der letzten zehn Jahre:

Jahr Gewinner Ergebnis Gegner 2019 Rob Cross 11:6 Gerwyn Price 2018 James Wade 11:8 Simon Whitlock 2017 Michael van Gerwen 11:7 Rob Cross 2016 Michael van Gerwen 11:1 Mensur Suljović 2015 Michael van Gerwen 1:10 Gary Anderson 2014 Michael van Gerwen 11:4 Terry Jenkins 2013 Adrian Lewis 11:6 Simon Whitlock 2012 Simon Whitlock 11:5 Wes Newton 2011 Phil Taylor 11:8 Adrian Lewis 2010 Phil Taylor 11:1 Wayne Jones

Tickets für die European Darts Championship 2020 in Oberhausen

Tickets für die Dart-EM 2020 gibt es auf der offiziellen Seite des Ausrichters PDC: zur Website.

