vor 18 Min.

Deutschland vs. Kroatien: Handball live in TV & Stream: Free-TV - ARD oder ZDF?

Handball-EM: Bundestrainer Christian Prokop jubelt über einen Treffer für Deutschland. Deutschland - Kroatien: Handball live in TV & Stream: Uhrzeit und Free-TV? Wann spielt Deutschland am Samstag gegen Kroatien bei der Handball-EM 2020?

Der zweite Gegner von Deutschland in der EM-Hauptrunde ist Kroatien. Das Spiel steigt in Wien. Wir verraten, wie und wann Sie das möglicherweise entscheidende Spiel live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream sehen. Free-TV auf ARD oder ZDF? Der TV-Termin.

Deutschland - Kroatien: Handball-EM 2020 live in TV & Stream: Free-TV? Die Fans fragen sich: "Wann spielt Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM?" In der Hauptrunde der Europameisterschaft trifft Deutschland im 2. Spiel auf Kroatien (Samstag, 18. Januar 2020). Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung, den TV-Termin und die Uhrzeit. Läuft die Partie im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF?

Update: Nach der durchwachsenen Vorrunde hat das DHB-Team mit einem klaren 31:23-Sieg gegen Weißrussland gezeigt, welche Qualität es eigentlich hat. Als Nächstes steht das Spiel gegen Kroatien an.

Die Kroaten gelten als stark. Und trotz der durchwachsenen Vorrunde traut Liga-Präsident Uwe Schwenker den deutschen Handballern bei der Europameisterschaft weiter den Einzug in die Medaillenrunde zu. "Diese Mannschaft hat das Potenzial, sich zu steigern. Sie kann immer noch das Halbfinale erreichen. Das ist zwar eine Herausforderung, aber aufgrund der günstigen Auslosung möglich", sagte Schwenker.

Deutschland - Kroatien: Handball live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV?

Wann spielt Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM? Wer zeigt die deutsche Handball-Nationalmannschaft live?

Wer? Deutschland - Kroatien ( Handball-EM Hauptrunde, 2. Spiel)

- ( Hauptrunde, 2. Spiel) Uhrzeit? Samstag, 18. Januar 2020, 20.30 Uhr

Wo? Wien , Österreich

, Live-TV? Live in der TV-Übertragung im Fernsehen und Stream auf ZDF

Deutschland - Kroatien wann: Handball-Hauptrunde live in der Übertragung in TV & Stream: der TV-Termin

Die Handball-EM 2020 wird live bei verschiedenen Anbietern gezeigt. Alle deutschen Spiele, so auch das Hauptrunden-Spiel der EM-20202 Deutschland - Kroatien, kommen auf den öffentlichen Sendern ARD und ZDF im TV, Fernsehen und Stream. Für die Partie am Samstag, 18.1.2020, sind jetzt auch Uhrzeit und Sender bekannt: Deutschland spielt gegen Kroatien um 20.30 Uhr, das Spiel zeigt das ZDF und nicht die ARD.

Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-Europameisterschaft - das müssen Sie wissen

Kann sich Deutschland gegen Kroatien steigern? Ist der Titel "Europameister" möglich? Handball-Liga-Präsident Uwe Schwenker hat da seine Zweifel. Als Gold-Anwärter sieht der 60-Jährige andere Länder: "Favoriten auf den Titel sind Norwegen und Spanien", so Schwenker. Dierk Schmäschke, Geschäftsführer des deutschen Handball-Meisters SG Flensburg-Handewitt, hat die Mannschaft von Christian Prokop noch nicht abgeschrieben. "Ich traue der Mannschaft eine deutliche Steigerung zu. Da ist noch sehr viel Luft und Potenzial."

Im zweiten Spiel der Europameisterschaft-2020-Hauptrunde im Handball trifft der dreimalige Weltmeister Deutschland (BRD/DDR) auf den einmaligen Weltmeister Kroatien (Jugoslawien war auch einmal WM-Titelträger). Wer sich durchsetzt können die Handball-Fans live in TV und Stream verfolgen.

Themen folgen