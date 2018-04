vor 47 Min.

FC Bayern gegen Sevilla heute live im Free-TV und im Live-Stream Sport

In der Champions League steht heute das Rückspiel FC Bayern - FC Sevilla an. Erfahren Sie hier, wie Sie das Duell live im Free-TV und Stream sehen.

Der FC Bayern München hat gute Chancen, gegen den FC Sevilla das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Mit dem 2:1 im Hinspiel hatte sich die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes eine gute Ausgangslage geschaffen. Zwar war Sevilla durch das Tor von Pablo Sarabia in Führung gegangen, die Bayern drehten das Spiel aber noch.

Dazu kommt, dass der FC Bayern gut in Form ist. Beim 6:0 gegen Borussia Dortmund zeigte die Mannschft ihre Dominanz in der Bundesliga. Mit dem 4:1 gegen den FC Augsburg machte sie die Meisterschaft klar. Für Sevilla lief es in der spanischen Liga zuletzt anders: Es setzte eine 0:4-Niederlage gegen Celta Vigo.

Ob der FC Bayern gegen Sevilla wirklich den Einzug ins Halbfinale der Champions League schafft, lässt sich am Mittwoch, 11. April 2018, live im TV und Stream sehen. Hier die Infos zur Übertragung-

FC Bayern - Sevilla live im Free-TV und Stream sehen

Das Spiel beginnt heute um 20.45 Uhr. Das ZDF zeigt es im Free-TV. Die Übertragung aus München beginnt um 20.25 Uhr. Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn führen dann auf das Spiel hin und ordnen es natürlich auch in der Halbzeit und nach dem Schlusspfiff ein. Das Spiel selbst wird von Béla Réthy kommentiert.

Wer mehr Hintergründe zur Champions League möchte, kann schon um 19.20 Uhr einschalten. Das ZDF sendet dann nämlich das "UEFA Champions League Magazin". Nach dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Sevilla folgen außerdem Zusammenfassungen dieser weiteren Begegnungen: Manchester City - FC Liverpool, AS Rom - FC Barcelona sowie Real Madrid - Juventus Turin.

Das ZDF zeigt sein Programm inklusive Champions League auch im Live-Stream. Wer die Champions League darüber sehen möchte, findet hier den Link.

Live-Stream und TV: FC Bayern wohl mit Alaba gegen Sevilla

Der FC Bayern kann gegen Sevilla auch wieder mit David Alaba planen. Der hatte zuletzt wegen Rückenproblemem gefehlt - auch im Hinspiel gegen Sevilla. Mittlerweile ist er ins Training zurückgekehrt und ist daher wohl im Champions-League-Rückspiel dabei. (AZ)

