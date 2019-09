vor 33 Min.

Fußball heute live im TV, Stream und Live-Ticker: Spiele in Europa

Wo wird Fußball heute live im TV und Stream übertragen? Wir liefern Infos zu Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1. Live-Ticker und Ergebnisse gibt es hier zu Bundesliga, 2. Liga, DFB-Pokal, Champions League und Europa League.

Wo läuft der Fußball heute live und das nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in anderen europäischen Ligen? Wer spielt? Diese Informationen für die aktuelle Woche liefern wir in diesem Artikel. Für alle, die Fußball live im TV und Stream sehen möchten.

Für Deutschland informieren wir über Übertragung und Spielplan von Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Dazu gibt es diese Informationen auch für Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1. Es stehen auch Spieler in der Champions League und Europa-League an - im DFB-Pokal hingegen nicht.

Dass Spiele im Free-TV oder Gratis-Stream kostenlos übertragen werden, ist die absolute Ausnahme. Für die meisten Partien ist Bezahl-Fernsehen oder ein kostenpflichtiger Stream nötigt. Welcher Sender welchen Wettbewerb zeigt, erfahren Sie nach dem Spielplan.

Am Ende des Artikels bieten wir außerdem in unserem Datencenter Live-Ticker und Ergebnisse zu Bundesliga, 2. Liga, DFB-Pokal, Champions League und Europa League. Hier aber erst einmal der Spielplan für den Fußball heute - inklusive Infos zur Übertragung-

Fußball heute live im TV und Stream: Spielplan zu Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1

Samstag, 28. September 2019

Bundesliga (Sky)

15.30 Uhr: Hoffenheim - Gladbach

15.30 Uhr: Mainz - Wolfsburg

15.30 Uhr: Augsburg - Leverkusen

15.30 Uhr: Paderborn - FC Bayern

15.30 Uhr: Leipzig - Schalke

18.30 Uhr: Dortmund - Bremen

2. Liga (Sky)

13.00 Uhr: Regensburg - HSV

13.00 Uhr: Bochum - Darmstadt

13.00 Uhr: KSC - Heidenheim

3. Liga (MagentaSport)

14.00 Uhr: Jena - Duisburg

14.00 Uhr: Zwickau - Victoria Köln

14.00 Uhr: Sonnenhof Großaspach - Chemnitz

14.00 Uhr: Preußen Münster - Bayern II

14.00 Uhr: Braunschweig - Hallescher

14.00 Uhr: 1860 München - FCK

Premier League (Sky)

13.30 Uhr: Sheffield United - Liverpool

16.00 Uhr: Crystal Palace - Norwich

16.00 Uhr: Aston Villa - Burnley

16.00 Uhr: Bournemouth - West Ham

16.00 Uhr: Wolverhampton - Watford FC

16.00 Uhr: Tottenham - FC Southhampton

16.00 Uhr: Chelsea - Brighton

18.30 Uhr: Everton - Man City

Serie A (DAZN)

15.00 Uhr: Juventus - SPAL

18.00 Uhr: Sampdoria - Inter

20.45 Uhr: Sassuolo - Atalanta

La Liga (DAZN)

13.00 Uhr: Bilbao - Valencia

16.00 Uhr: Getafe - Barcelona

18.30 Uhr: Granada - Leganés

21.00 Uhr: Atlético Madrid - Real Madrid

Ligue 1 (DAZN)

13.30 Uhr: Lyon - Nantes

17.30 Uhr: Bordeaux - PSG

20.00 Uhr: St. Reims - Dijon FCO

20.00 Uhr: Metz - Toulouse

20.00 Uhr: Monaco - Stade Brest

20.00 Uhr: Angers - Amiens SC

20.00 Uhr: OGC Nizza - Lille

Sonntag, 29. September 2019

Bundesliga (Sky)

15.30 Uhr: Düsseldorf - Freiburg

18.00 Uhr: Köln - Hertha

2. Liga (Sky)

13.30 Uhr: Erzgebirge - Dynamo

13.30 Uhr: St. Pauli - SV Sandhausen

13.30 Uhr: Fürth - Holstein

3. Liga (MagentaSport)

13.00 Uhr: SV Waldhof - Hansa Rostock

14.00 Uhr: Meppen - Uerdingen

Premier League (Sky)

17.30 Uhr: Leicester - Newscastle

Serie A (DAZN)

12.30 Uhr: Neapel - Brescia

15.00 Uhr: Lazio - Genua

15.00 Uhr: Udinese - Bologna

15.00 Uhr: US Lecce - Roma

18.00 Uhr: Cagliari - Verona

20.45 Uhr: Milan - Fiorentina

La Liga (DAZN)

12.00 Uhr: Espanyol - Valladolid

14.00 Uhr: Eibar - Celta

16.00 Uhr: Alaves - Mallorca

18.30 Uhr: Levante - Osasuna

21.00 Uhr: Sevilla - Real Sociedad

Ligue 1 (DAZN)

15.00 Uhr: Strasbourg - Montpellier

17.00 Uhr: Nimes Olympique - St-Étienne

21.00 Uhr: Marseille - Rennes

Montag, 30. September 2019

2. Liga (Sky)

20.30 Uhr: Hannover - FCN

3. Liga (MagentaSport)

19.00 Uhr: Ingolstadt - Unterhaching

Premier League (Sky)

21.00 Uhr: ManUnited - Arsenal

Serie A (DAZN)

20.45 Uhr: Parma - Turin

Dienstag, 1. Oktober 2019

Champions League

18.55 Uhr: Real Madrid - Club Brugge (DAZN)

18.55 Uhr: Atalanta - Shakhtar (DAZN)

21.00 Uhr: Tottenham - Bayern (DAZN)

21.00 Uhr: Juventus - Leverkusen (Sky)

21.00 Uhr: Galatasaray - PSG (DAZN)

21.00 Uhr: Crvena zvezda - Olympiacos (DAZN)

21.00 Uhr: Manchester City - Dinamo (DAZN)

21.00 Uhr: Lokomotiv Moskva - Atlético (DAZN)

Mittwoch, 2. Oktober 2019

3. Liga (MagentaSport)

19.00 Uhr: MSV Duisburg - Meppen

Champions League

18.55 Uhr: Slavia Praha - Dortmund (Sky)

18.55 Uhr: Genk - Napoli (DAZN)

21.00 Uhr: Leipzig - Lyon (DAZN)

21.00 Uhr: Liverpool - Salzburg (DAZN)

21.00 Uhr: Barcelona - Inter (DAZN)

21.00 Uhr: Zenit - Benfica (DAZN)

21.00 Uhr: Valencia - Ajax (DAZN)

21.00 Uhr: LOSC Lille - Chelsea (DAZN)

Donnerstag, 3. Oktober 2019

Europa League

16.50 Uhr: Astana – Partizan (DAZN)

18.55 Uhr: St-Étienne - Wolfsburg (DAZN)

18.55 Uhr: Istanbul BB - Gladbach (DAZN)

18.55 Uhr: Young Boys – Rangers (DAZN)

18.55 Uhr: ZSKA Moskau – Espanyol (DAZN)

18.55 Uhr: Oleksandria – Gent (DAZN)

18.55 Uhr: Besiktas – Wolverhampton (DAZN)

18.55 Uhr: AZ – ManUnited (DAZN)

18.55 Uhr: Braga – Slovan Bratislava (DAZN)

18.55 Uhr: Ferencváros – Ludogorez Rasgrad (DAZN)

18.55 Uhr: Feyenoord – FC Porto (DAZN)

18.55 Uhr: Wolfsberg – Roma (DAZN)

21.00 Uhr: Guimarães - Frankfurt (RTL Nitro)

21.00 Uhr: Sevilla – APOEL (DAZN)

21.00 Uhr: Sporting – LASK (DAZN)

21.00 Uhr: Lazio – Rennes (DAZN)

21.00 Uhr: Malmö – FCK (DAZN)

21.00 Uhr: FK Krasnodar – Getafe (DAZN)

21.00 Uhr: Rosenborg -PSV Eindhoven (DAZN)

21.00 Uhr: Lugano – Dynamo Kiew (DAZN)

21.00 Uhr: Trabzonspor – FCB (DAZN)

21.00 Uhr: Celtic – CFR Cluj (DAZN)

21.00 Uhr: Arsenal – Standard (DAZN)

21.00 Uhr: Düdelingen - Qarabag (DAZN)

Freitag, 4. Oktober 2019

Bundesliga (DAZN)

20.30 Uhr: Hertha - Düsseldorf

2. Liga (Sky)

18.30 Uhr: Darmstadt - KSC

18.30 Uhr: Stuttgart - Wehen

3. Liga (MagentaSport)

19.00 Uhr: Uerdingen - Magdeburg

Serie A (DAZN)

20.45 Uhr: Brescia - Sassuolo

La Liga (DAZN)

21.00 Uhr: Betis Eibar

Ligue 1 (DAZN)

20.45 Uhr: Amiens SC - Marseille

Samstag, 5. Oktober 2019

Bundesliga (Sky)

15.30 Uhr: Paderborn - Mainz

15.30 Uhr: Leverkusen - Leipzig

15.30 Uhr: Freiburg - Dortmund

15.30 Uhr: FC Bayern - Hoffenheim

18.30 Uhr: Schalke - Köln

2. Liga (Sky)

13.00 Uhr: Dynamo - Hannover

13.00 Uhr: Sandhausen - Erzgebirge

13.00 Uhr: HSV - Fürth

3. Liga (MagentaSport)

14.00 Uhr: Sonnenhof Großaspach - Ingolstadt

14.00 Uhr: Hallescher - Zwickau

14.00 Uhr: FCK - Jena

14.00 Uhr: Hansa Rostock - Meppen

14.00 Uhr: Viktoria Köln - SV Waldhof

14.00 Uhr: Unterhaching - Preußen Münster

Premier League (Sky)

13.30 Uhr: Brighton - Tottenham

16.00 Uhr: Norwich - Aston Villa

16.00 Uhr: Watford FC - Sheffield United

16.00 Uhr: Burnley - Everton

16.00 Uhr: Liverpool - Leicester

18.30 Uhr: West Ham - Crystal Palace

Serie A (DAZN)

15.00 Uhr: SPAL - Parma

18.00 Uhr: Verona - Sampdoria

20.45 Uhr: Genua - Milan

La Liga (DAZN)

13.00 Uhr: Leganés - Levante

16.00 Uhr: Reald Madrid - Granada

18.30 Uhr: Valencia - Alaves

21.00 Uhr: Osasuna - Villareal

Ligue 1 (DAZN)

17.30 Uhr: PSG - Angers

20.00 Uhr: Stade Brest - Metz

20.00 Uhr: Nantes - OGC Nizza

20.00 Uhr: Montpellier - Monaco

20.00 Uhr: Toulouse - Bordeaux

20.00 Uhr: Dijon FCO - Strasbourg

Sonntag, 6. Oktober 2019

Bundesliga (Sky)

13.30 Uhr: Gladbach - Augsburg

15.30 Uhr: Wolfsburg - Union Berlin

18.00 Uhr: Frankfurt - Bremen

2. Liga (Sky)

13.30 Uhr: Heidenheim - Bochum

13.30 Uhr: Holstein - Regensburg

13.30 Uhr: FCN - St. Pauli

3. Liga (MagentaSport)

13.00 Uhr: Bayern II - Braunschweig

14.00 Uhr: Chemnitz - Duisburg

Premier League (Sky)

15.00 Uhr: FC Southampton - Chelsea

15.00 Uhr: Man City - Wolferhampton

15.00 Uhr: Arsenal - Bournemouth

17.30 Uhr: Newcastle - ManUnited

Serie A (DAZN)

12.30 Uhr: Fiorentina - Udinese

15.00 Uhr: Atalanta - US Lecce

15.00 Uhr: Roma - Cagliari

15.00 Uhr: Bologna - Lazio

18.00 Uhr: Turin - Neapel

20.45 Uhr: Inter - Juventus

La Liga (DAZN)

12.00 Uhr: Mallorca - Espanyol

14.00 Uhr: Celta - Bilbao

16.00 Uhr: Valladolid - Atlético Madrid

18.30 Uhr: Real Sociedad - Getafe

21.00 Uhr: Barcelona - Sevilla

Ligue 1 (DAZN)

15.00 Uhr: Lille - Olympique Nîmes

17.00 Uhr: Rennes - St. Reims

21.00 Uhr: St-Étienne - Lyon

Montag, 7. Oktober 2019

2. Liga (Sky)

20.30 Uhr: Osnabrück - Arminia

3. Liga (MagentaSport)

19.00 Uhr: Würzburg - 1860 München

Fußball live im Fernsehen und im Stream online: Welche Sender übertragen heute? Was ist mit Übertragung in Free-TV und Gratis-Stream?

Die Bundesliga wird zum Großteil bei Sky übertragen. Für die Saison 2019/20 hat aber auch DAZN einen Teil der Spiele von Eurosport übernommen. Der Anbieter zeigt 30 Freitags-Spiele, jeweils fünf Partien am Sonntag und Montag, die vier Relegationsspiele und den Supercup - also insgesamt 45 Begegnungen. Drei Bundesliga-Spiele wurden oder werden außerdem im Free-TV und Gratis-Stream umsonst vom ZDF übertragen: Das Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde und das Freitagsspiel am 17. Spieltag lassen sich damit kostenlos sehen.

Die 2. Liga ist komplett auf Sky zu sehen.

Die 3. Liga wird vom Streaming-Dienst MagentaSport der Deutschen Telekom übertragen.

Beim DFB-Pokal sind alle Spiele auf Sky in der Konferenz im TV und Live-Stream zu sehen. Die ARD überträgt bei den ersten beiden Runden jeweils ein komplettes Spiel live und gratis, ab dem Achtelfinale zwei. Sport1 zeigt bis einschließlich des Viertelfinales jeweils ein Spiel pro Runde live.

Die englische Premier League ist im TV und Live-Stream komplett auf Sky zu sehen.

Die Serie A (Italien), La Liga (Spanien) und Ligue 1 (Frankreich) werden im Live-Stream auf DAZN übertragen.

DAZN und Sky teilen sich die Champions League auf. Im Free-TV auf ARD oder ZDF sind keine Spiele der Königsklasse mehr zu sehen.

Die Europa League läuft zum größten Teil über DAZN. An jedem Spieltag ist aber auch eine Partie auf RTL Nitro zu sehen.

Fußball heute: Live-Ticker, Ergebnisse, Spielplan zu Bundesliga, 2. Liga, DFB-Pokal Europa League, Champions League

Zur Bundesliga und zur 2. Liga reicht Ihnen die Übertragung im TV und Live-Stream nicht? In unserem Datencenter liefern wir auch einen Live-Ticker zu jedem Spiel, mit dem Sie kein Tor verpassen. Außerdem finden Sie alle Ergebnisse und den Spielplan für weitere Spieltage.

Es wird immer der aktuelle Spieltag angezeigt. Wählen Sie einfach das gewünschte Spiel aus, um alles live verfolgen zu können. Über de Menü gelangen Sie außerdem zum Spielplan anderer Spieltage und zur Tabelle. Sie können auch direkt zu anderen Wettbewerben springen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bundesliga

2. Liga

Über diese Links gelangen Sie zu weiteren Live-Tickern auf unserer Seite - zu DFB-Pokal, Champions League und Europa League.

