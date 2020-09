vor 56 Min.

Gerichtsentscheid: Türkgücü München klagt sich in den DFB-Pokal

Das hat es noch nicht gegeben: Türkgücü München klagte gegen die BFV-Entscheidung, Schweinfurt im Pokal spielen zu lassen - und gewann.

Spektakulärer Tausch im DFB-Pokal: Drittligist Türkgücu München hat sich das Startrecht des 1. FC Schweinfurt 05 erklagt. Eigentlich hätten die Franken am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den FC Schalke spielen sollen, da sie vom Bayerischen Fußball-Verband als einer von zwei bayerischen Startern gemeldet worden waren.

Türkgücü hatte dagegen geklagt und vom Münchner Landgericht Recht bekommen. In dem Beschluss wird der „BFV verpflichtet, die Meldung des 1. FC Schweinfurt 05 für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals (...) vorläufig zu widerrufen und stattdessen Türkgücü München für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/2021 vorläufig zu melden“. Hintergrund: Als die Regionalliga Bayern abgebrochen wurde, war Schweinfurt 05 Tabellenführer – allerdings nur, weil Türkgücü schon als Aufsteiger zur 3. Liga gemeldet war. Der BFV hatte das Team deshalb aus der Wertung genommen.

Wann und wo das Spiel nun stattfindet, ist noch nicht entschieden. Man sei auch überrascht worden, sagte eine Sprecherin der Schweinfurter über die Mitteilung von Türkgücü. Man warte nun auf Rückmeldung vom Bayerischen Fußball-Verband. Der Verein hofft bis Samstagmittag auf Klarheit, wie das weitere Vorgehen aussieht.

In einer Stellungnahme freute sich Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny über den juristischen Erfolg: "Wir sind zufrieden, dass wir dieses Ergebnis vor dem Landgericht München erzielen konnten, denn seit Jahren ist es gelebte Praxis der Bayerischen Fußballverbandes die beste bayerische Amateurmannschaft am DFB Pokal teilnehmen zu lassen. Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV, die Schweinfurt 05 zum DFB Pokal zugelassen hätte, zeigt, dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist. Unsere Teilnahme an der 3. Liga war von Anfang an auch mit der geplanten Teilnahme am DFB Pokal verbunden." (eisl, dpa)

