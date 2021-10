Pressestimmen zum Gladbach-Sieg: "FC Bayern kassiert historische Klatsche"

Borussia Mönchengladbach hat im DFB-Pokal 5:0 gegen den FC Bayern gewonnen. In den Pressestimmen ist von einer Demütigung die Rede.

Der FC Bayern ist gegen Gladbach in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal geflogen - und wie: Die Münchner erlebten am Mittwoch eine 0:5-Niederlage. Nach dem Spiel herrschte Ratlosigkeit beim FC Bayern, während Borussia Mönchengladbach den Sieg gegen den Rekordmeister feierte, der unter Trainer Julian Nagelsmann zuletzt eigentlich gut in Form war.

In den Pressestimmen zum Spiel von Gladbach gegen den FC Bayern München wird von einer "Demütigung" geschrieben, von einer "historischen Klatsche" und von einer "Sensation" im DFB-Pokal. Hier lesen Sie, wie die Medien das Spiel kommentierten.

Gladbach gegen FC Bayern: Pressestimmen zum 5:0

"Historisches Pokal-Fiasko für den FC Bayern, magische Nacht für Gladbach: Inmitten einer heftigen Corona-Diskussion muss sich der abwesende Bayern-Coach Julian Nagelsmann zumindest einen Titel schon früh abschminken." Focus online

"Bayern erfährt in Gladbach eine der größten Demütigungen seiner Vereinsgeschichte. Was für Brasilien das 1:7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0:5 bei der Borussia: ein historisches Debakel!" Bild

"So ist der FC Bayern lange nicht unter die Räder gekommen. Beim 0:5 gegen rauschhafte Gladbacher stand das Team komplett neben sich." Spiegel Online

"Eine Sensation im XXL-Format: Die Borussia aus Mönchengladbach fügt dem FC Bayern die höchste Pokalniederlage seiner Geschichte zu - und hätte noch mehr Tore schießen können." Süddeutsche Zeitung´

Video: dpa

Pressestimmen: "FC Bayern liefert bei Borussia Mönchengladbach eine unterirdische Leistung"

"Von der ersten Minute an, bekam der Rekordmeister keinen Fuß in die Tür. Ballverluste, Fehlpässe, ein unterirdisches Zweikampfverhalten - die volle Palette." ran

"Der FC Bayern liefert bei Borussia Mönchengladbach eine unterirdische Leistung und verliert verdient mit 0:5." tz

"Der FC Bayern kassiert im Pokal bei Borussia Mönchengladbach eine historische Klatsche. Julian Nagelsmann schaut aus dem Home office zu. Dayot Upamecano steht komplett neben sich." Sport 1

"Erschreckend auch das Offensvispiel der Münchner. Lewandowski und Co. fanden bis auf wenige von Sommer parierte Abschlüsse überhaupt nicht statt. Und so ging die Pleite für die Bayern - auch in der Höhe - mehr als in Ordnung." Spox (sge)