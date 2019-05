vor 53 Min.

Hannes Aigner will vor der Pause nochmal Vollgas im Eiskanal geben

Auf der Augsburger Olympiastrecke steht am Wochenende einer der letzten Wettkämpfe vor dem Umbau der Strecke an.

Von Andrea Bogenreuther

Einer der vorerst letzten großen Wettkämpfe im Kanuslalom steht am Wochenende am Augsburger Eiskanal an. Am Samstag und Sonntag fahren dort (ab 9 Uhr) noch einmal die besten deutschen Kanuten um Plätze in der Nationalmannschaft.

Weil auf der Olympia-Anlage von 1972 aber bald tief greifende Umbauarbeiten stattfinden, da der Eiskanal für die Weltmeisterschaft 2022 fit gemacht wird, folgt ab dem nächsten Jahr in Augsburg eine längere Zwangspause für Zuschauer und Aktive.

Die Weichen für Olympia 2020 in Tokio werden in Augsburg gestellt

Doch am Wochenende geht es für die deutsche Elite des Kanuslalomsports noch einmal richtig zur Sache. Denn in zwei Rennen entscheidet sich, welche Paddler den Deutschen Kanu Verband (DKV) 2019 bei internationalen Wettbewerben vertreten dürfen. Ebenso werden die Weichen gestellt für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Dort wird es pro olympischer Bootsklasse – Kajak Einer und Canadier Einer der Männer und Frauen – nur einen einzigen Starter geben.

Ins deutsche Team schaffen es jeweils drei Fahrer. Bei den ersten beiden Qualifikationsrennen in Markkleeberg (bei Leipzig) haben sich besonders Augsburger Kanuten in eine aussichtsreiche Position gebracht. So fuhren sowohl Weltmeister Hannes Aigner im Kajak Einer als auch die Nummer eins der Weltrangliste im Canadier Einer, Sideris Tasiadis, jeweils einen Sieg und einen zweiten Platz ein.

Hannes Aigner zeigt sich zuversichtlich vor dem Rennen auf seiner Heimstrecke

"Damit habe ich einen anständigen Vorsprung und kann im Gegensatz zur Konkurrenz noch einmal danebenlangen", zeigt sich Aigner zuversichtlich für die Rennen auf seiner Heimstrecke, "aber das große Ziel in dieser Saison ist natürlich die Qualifikation für Olympia. Deshalb ist es mir wichtig, den Gesamtsieg zu sichern. Dafür muss ich schon noch einmal Vollgas geben." Auch Sideris Tasiadis will fokussiert bleiben. "Olympia ist das große Ziel", sagt der Augsburger, der in London 2012 bereits Silber gewonnen hat.

Gleich zwei Siege gab es in Markkleeberg jeweils für Elena Apel (Kanu Schwaben Augsburg) im Canadier Einer und Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) im Kajak Einer. Alle vier peilen nun auch in Augsburg Erfolge an, um sich auch gleich eine gute Ausgangsposition für den Kampf um das Olympiaticket zu bringen.

Die Vorläufe am Augsburger Eiskanal beginnen an beiden Wettkampftagen um 9 Uhr, die Finalläufe ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

