Kein Saisonabbruch: Bayerns Amateurfußballer sollen weiterspielen

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) will die Saison zu Ende spielen.

In Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern wird die aktuelle Saison annulliert - der Bayerische Fußball-Verband geht aber einen eigenen Weg.

Von Walter Brugger

21 Landesverbände sind im Deutschen Fußball-Bund ( DFB) organisiert und regeln den Spielbetrieb der Amateurkicker vor Ort. Und sie eint alle die Frage: Wie geht es mit der laufenden Saison weiter? Vor allem in Norddeutschland ist die Antwort bereits gefunden. Mehrere Verbände wie etwa in Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern haben die aktuelle Runde abgebrochen und annulliert, den Neustart in unveränderter Besetzung ab dem Sommer ausgerufen.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) geht einen andern Weg – und das war bereits vergangenen Sommer so. Da hatten 20 Landesverbände die Saison 2019/20 abgebrochen und die Tabellenführer aufsteigen lassen. Der BFV unterbrach die Saison, nun kann zumindest eine Spielzeit in die Wertung einfließen. Alle bayerischen Ligen der Männer und Frauen haben die entsprechenden Voraussetzungen dafür erfüllt. Ob die Runde angesichts aller Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie komplett zu Ende gespielt werden kann, ist weiter offen.

In Bayern soll selbst der Lückenfüller Ligapokal zu Ende gespielt werden

In Video-Konferenzen wurden die Regional-, Bayern- und Landesligisten vorab informiert, dass der BFV an einer Saisonfortsetzung festhält. Selbst der als Lückenfüller eingeführte Ligapokal ist nicht gänzlich ad acta gelegt. Wobei Verbandsspielleiter Josef Janker und seinen Kollegen klar ist, dass der zeitliche Rahmen immer kleiner wird. Bis 30. Juni muss die Saison abgeschlossen sein.

Verbandsarzt Werner Krutsch hat eine mindestens dreiwöchige Vorbereitung empfohlen, sobald wieder Training mit Körperkontakt erlaubt ist. Ab wann das flächendeckend der Fall sein wird, ist angesichts der aktuellen Corona-Inzidenzzahlen nicht absehbar, vor Mitte Mai sind Punktspiele somit undenkbar. Eine Option wäre, dass nur noch ein paar Spiele absolviert werden – um dann im Falle eines Abbruchs ein "gerechteres Ergebnis" zu haben. Etwas mehr Zeit haben die Junioren. Die könnten ihre Saison bis Ende Juli abschließen.

