Bei Donald Trump kann es nur einen "großen" Boxkampf geben

Plus Mit 58 Jahren will sich Evander Holyfield nochmals einem Boxkampf stellen. Der ehemalige US-Präsiden Donald Trump versucht sich als Kommentator. Eine Kombination, die "Großes" erwarten lässt.

Staatstragender kann eine Box-Veranstaltung gar nicht daherkommen, als jenes Duell der Fäuste, das am 11. September in den USA stattfinden wird. Die schillernden Hauptfiguren in diesem Kampf-Epos: ein beträchtlich in die Jahre gekommener Schwergewichtsboxer und ein ehemaliger, in Ungnade gefallener US-Präsident. Ort des Geschehens ist passenderweise auch noch Hollywood in Florida – am 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Symbolträchtiger hätte das nicht mal der beste Netflix-Regisseur verfilmen können.

