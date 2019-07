08:15 Uhr

Kunstrasen-Diskussion: Ein Problem, das tausende Vereine betrifft

Granulat in Kunstrasenflächen mindert das Verletzungsrisiko der Spieler und sorgt für gewünschtes Ballsprung- und Ballrollverhalten. Der Nachteil: Als Mikroplastik gelangt das Granulat in die Umwelt.

Plus Weil die EU gegen Mikroplastik kämpft, befürchten Vereine eine Schließung ihrer Kunstrasenplätze. Wie könnte ein Ausweg aussehen?

Von Johannes Graf, Julian Kraus und Julian Agardi

In Sportvereinen aus ganz Deutschland geht die Angst um. Seit die Europäische Union (EU) angekündigt hat, den Mikroplastik-Anteil rigoros zu verringern, steht alles auf dem Prüfstand. Unter anderem im Fokus: Kunstrasenplätze, die mit Gummigranulat befüllt sind. Die EU will den Weichmacher zwischen den Halmen verbieten, weil er in den Wasserkreislauf und die Nahrungskette gelangt.

Worauf zielt die Richtlinie der EU? Ziel ist, die Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, insbesondere die Meeresumwelt, und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ab 2022 soll kein Granulat mehr erlaubt sein. Aber: Beschlossen ist bisher nichts. Worauf basiert das geplante Verbot? Forscher stufen den Mikroplastik-Anteil von Kunstrasenplätzen deutlich höher ein als bisher. Durch Abrieb und Verwehungen gelangt der Schadstoff in die Natur. In welchem Ausmaß das geschieht, haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts „Umsicht“ in Oberhausen/Nordrhein-Westfalen erforscht. Sie haben Sportplätze sogar als drittgrößte Mikroplastik-Quelle in Deutschland ausgemacht. Demnach gelangen hierzulande jährlich etwa 11.000 Tonnen der kleinen Kunststoffteilchen in die Umwelt. Wie viele Plätze sind betroffen? Genaue Erhebungen gibt es nicht. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) geht von rund 6000 Plätzen aus, die betroffen wären. Eine „genaue Quantifizierung“ sei derzeit aber nicht möglich, da eine belastbare Datengrundlage fehle, so der Verband. 2002 wurde zum letzten Mal eine bundesweite Sportstättenstatistik erhoben. Vor allem für den ganzjährigen Trainingsbetrieb der Vereine mit vielen Mannschaften unterschiedlicher Altersklassen sind die Plätze existenziell bedeutend. Was sagen Kunstrasen-Hersteller? Sie stellen das Ergebnis der Studie infrage und stören sich daran, dass es sich um eine EU-Richtlinie handelt, die Diskussion aber nur in Deutschland geführt werde. Tobias Müller, Marketingleiter der Burgheimer Firma Polytan (Kreis Neuburg-Schrobenhausen), verweist darauf, dass seit 1993 nur noch fünf Kilogramm Granulat pro Quadratmeter Rasen erlaubt seien. Die Berechnungen des Fraunhofer-Instituts beruhten aber auf zwölf Kilogramm. Zudem würde stets das schwarze, gesundheitsgefährdende Granulat aus alten Autoreifen thematisiert. Müller berichtet von einer Granulatvariante mit 30 Prozent synthetischem Kautschuk, weitere Inhalte sind Kreide oder Hanf. Was sind die Alternativen zum Kunstrasenplatz mit Granulat? Hybridrasen, also mit Plastikhalmen verstärkter Naturrasen, gilt als umweltfreundlicher, kann aber im Winter gefrieren. Die Granulat-Alternative Kork wird schnell von Schimmel befallen, bei Hitze porös und von starkem Regen weggespült. Granulat gänzlich durch Sand zu ersetzen macht den Rasen hart und erhöht das Verletzungsrisiko. Können betroffene Plätze umgerüstet werden? Ja. Das Granulat wird aus dem Rasen gebürstet und durch anderes Material ersetzt. Kosten: je nach Füllmaterial bis zu 75.000 Euro. Mitunter macht ein Neubau mehr Sinn: ohne Granulat, dafür mit kürzeren Fasern aus Polyethylen. Kosten: rund 500.000 Euro. Die Kosten sollten sich mit der Zeit amortisieren. Auf einem solchen Rasen kicken beispielsweise bald Mannschaften der DJK Augsburg West oder des TSV Schwabmünchen. Wie reagieren die Verbände? Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der DFB beschäftigen sich intensiv mit der Problematik. Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Sportverbänden und der Wissenschaft bemüht sich um eine aktuelle Bestandsaufnahme und will praxistaugliche Alternativen zum Granulat erörtern. Wie reagieren die Vereine? Zwei Kunstrasenfelder mit Granulat bespielt der TSV Gersthofen. Für Präsident Hinrich Habenicht wäre ein Verbot der „Worst Case“. „Ich kann mir nicht vorstellen die Plätze zu schließen – bei über 500 Fußballern“, sagt er. Ihn treiben die Kosten für eine mögliche Sanierung um, mit Vereinsmitgliedern und Zuschusspartnern müsste die Finanzierung diskutiert werden. Wirkt sich das geplante Verbot bereits aus? In Baden-Württemberg (rund 600 Plätze) wurde die finanzielle Förderung neuer Kunstrasenplätze mit Gummigranulat eingestellt. Auch für die rund 450 Kunstrasenplätze in Rheinland-Pfalz muss sich eine Alternative zum Granulat finden. Das auch für Sport zuständige Innenministerium habe beschlossen, Kunstrasenplätze mit Kunststoff-Granulat nicht mehr zu bewilligen. Wie will die Politik den Vereinen helfen? Im Gespräch sind Übergangsfristen von bis zu sechs Jahren und Bestandsschutz für Plätze. Bundesinnenminister Horst Seehofer wirbt für einen „vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports“. Der Städtebund fordert Hilfen für die betroffenen Kommunen und Vereine. Durch Fördergelder sollen sie entlastet werden. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

