MTV Eintracht Celle – FC Augsburg heute am 12.9.20 live im TV und Stream - Free-TV? Übertragung im DFB-Pokal

MTV Eintracht Celle – FC Augsburg live im TV und Stream: Das Spiel findet im Rahmen des DFB-Pokals heute am 12.9.20 statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier. Gibt es die DFB-Pokal-Partie im Free-TV zu sehen? Hier gibt es die Antwort.

Von Christian Gerngras

FCA-Fans dürfen sich freuen: Viele kleine Vereine haben im Rahmen des DFB-Pokals ihr Heimrecht an die größeren Gegner abgetreten - so auch im Spiel zwischen Eintracht Celle und dem FC Augsburg. Die Partie wird also heute in der WWK-Arena in Augsburg ausgetragen. Celle spielt in der Oberliga Niedersachsen und belegte in der vergangenen Saison den 7. Tabellenplatz. Die Vereine treffen beim diesjährigen DFB-Pokal-Turnier erstmals aufeinander.

Läuft das Spiel MTVE Celle - FCA live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Hier verraten wir es Ihnen.

Eintracht Celle vs. FC Augsburg: Wo gibt es das Spiel heute live im TV, Fernsehen und Stream sehen?

Wann findet das Spiel zwischen dem MTV Eintracht Celle und dem FC Augsburg statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: Eintracht Celle – FC Augsburg

Eintracht – Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Hauptrunde Wann: Samstag, 12.09.2020, um 15.30 Uhr

Samstag, 12.09.2020, um 15.30 Uhr Wo : WWK-Arena, Augsburg

: WWK-Arena, Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

DFB-Pokal-Übertragung im Fernsehen: Celle gegen den FCA heute im Live-TV und Online-Stream

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - die Partie zwischen Eintracht Celle und dem FC Augsburg jedoch nicht. Allerdings können Augsburger Fans das Spiel im Stadion verfolgen, da Celle das Heimrecht abgetreten hat.

In der ersten Runde werden nur das ursprünglich als Eröffnungsspiel geplante Match zwischen Bayern und Düren sowie die Begegnung zwischen dem BVB und Duisburg im Free-TV zu sehen sein. Später im Turnier sind mehr der Partien frei empfangbar: So beispielsweise drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale sowie das Halbfinale und das Finale. Die Rechte teilten sich bisher die ARD und Sky - seit der Spielzeit 2019/20 sind auch die Axel Springer SE und Sport1 vertreten.

Alle 63 Spiele des DFB-Pokal-Turniers gibt es live im Pay-TV bei Sky zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit die Partien im Stream über Sky Go anzusehen. Die Streaming-Plattform DAZN bietet keine Übertragung des DFB-Pokals an.

