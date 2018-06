Models, Starlets, Schülerlieben: Das sind die Spielerfrauen

vor 35 Min.

Spielerfrauen sind eine ganz besondere Spezies. Ein Herden-Typ, der über das Modeln zum Fußball kommt.

Von Anton Schwankhart

Spielerfrauen gibt es nur im Fußball. In anderen Sportarten sind die Frauen der Spieler einfach die Frauen der Spieler. Die Spielerfrau dagegen erkennt man auf den ersten Blick. Sie ist ein Herden-Typ. Das macht es schwierig, die eine von der anderen zu unterscheiden. Irgendwie sehen sie alle gleich aus und doch ganz anders als die Wurstverkäuferin unseres Vertrauens. Spielerfrauen treten in Rudeln auf. Die Rudelbildung haben sie von ihren Männern übernommen. Bei Welt- und Europameisterschaften tragen sie auch die Trikots ihrer Männer mit deren Rückennummern und Namen. Das erleichtert die Identifikation.

Die Geschichte der Spielerfrau beginnt mit einer gewissen Italia Bortoluzzi. Älteren Fußball-Fans besser bekannt als Italia Walter. Verheiratet mit Fritz Walter, einem der großen Helden von Bern, dem mythischen Ort der ersten großen WM. Wie alle, die einen neuen Weg gehen, traf Italia auf Vorbehalte und Widerstände. Für die Zeit der 50er Jahre war die dunkelhaarige Signora mit ihren rot lackierten Fingernägeln, den hochhackigen Schuhen und dem geschminkten Gesicht die Verkörperung des Anrüchigen, das den braven Fritz vom rechten Weg abbringen würde.

Der rechte Weg war der des Fußballs, und Spieler wie Fritz Walter gehörten der Republik, nicht einer Frau. Die Pfälzer nahmen es ihrem Fußballhelden aus Kaiserslautern zudem übel, dass er sein Herz an eine Dolmetscherin aus Frankreich mit italienischen Wurzeln vergeben hatte, die in roten Stiefeln auf dem Betzenberg erschien. Auch Sepp Herberger, der Bundestrainer, versuchte seinem Lieblingsschüler die Hochzeit mit diesem bunten Vogel auszureden. „Die kann nicht kochen, die kann nicht nähen, die macht unseren Fritz fertig“, lautete der Tenor der Klagen über Italia. Zumindest was das Kochen betraf, war das eine üble Verleumdung. Abgesehen davon entwickelte sich die Signora aber immer mehr zur starken Frau hinter einem weichen Mann. Sie war Lebensberaterin und Finanzverwalterin – kurzum die erste Managerin eines deutschen Fußball-Helden.

Die Spielerfrauen machen ihr eigenes Ding

Heute gibt es kaum noch eine Spielerfrau, die die Geschäfte des Fußball-Mannes an ihrer Seite führt. Die Frauen machen jenseits des Stadions ihr eigenes Ding. Gerne im Fernsehen oder „irgendwas mit Medien“. Seltener etwas in bürgerlichen Berufen. Besonders beliebt bei den Profis sind die unvermeidlichen Models, die dem Fußball-Star auf Werbe- und Fototerminen zulaufen.

Neben Glitzerpaaren und heftig rotierenden Partnerschaften hält sich noch immer eine Fraktion bürgerlicher Verbindungen, die im Teenageralter geschlossen wurden. Beispielsweise jene der Müllers, Thomas & Lisa. Dass Lisa Müller in der Nacht des deutschen WM-Triumphes vor vier Jahren nicht mit den anderen Spielerfrauen auf dem Rasen stand, überraschte nicht. Die 30-jährige Pferdenärrin hatte an diesem Wochenende ihr eigenes Finale: die bayerischen Meisterschaften im Dressurreiten.

Zur WM nach Russland werden wieder etliche Spielerfrauen ihre Männer begleiten. Sie werden ihre eigenen Quartiere beziehen und sich von den Männern fernhalten müssen. Das Projekt Titelverteidigung erlaubt keine Ablenkung. Nur gelegentlich, wenn es die sportliche Situation erlaubt, spendiert der Bundestrainer einen Familientag mit Freigang. Das ist in der Regel allerdings nicht vor dem erfolgreichen Abschluss der Vorrunde. Nachfolgend eine Auswahl deutscher Spielerfrauen.

Mats Hummels mit Frau Cathy. Bild: Uw

Cathy Hummels, 32, Betriebswirtin und getunte Ehefrau von Mats. Cathy lernte ihren Mats 2007 in München kennen, nachdem sie die Wahl zur „Miss FC Bayern“ gewonnen hatte. Mats saß in der Jury. Als der Abwehrspieler nach Dortmund wechselte, zog sie mit und studierte dort an der TU Wirtschaftswissenschaften. Cathy, vormals Fischer, kennt sich im Fußball aus, entwickelte sich zur Spielerfrau moderner Prägung. Kolumnistin und Moderatorin. Teilnehmerin der RTL-Show Let’s Dance. Hat einen Stammplatz im deutschen Spielerfrauentross. Will seit ihrer Heirat 2015 nur noch mit „Catherine“ angesprochen werden. Inzwischen auch Mutter.

Joshua Kimmich und seine Freundin Lina Meyer lernten sich in Leipzig kennen. Bild: Witters

Lina Meyer, Freundin von Joshua Kimmich; die 26-Jährige und der Bayern-Profi führten zwei Jahre lang eine Fernbeziehung; sie studierte in Leipzig, wo der 23-Jährige früher für RB spielte und sie sich kennen gelernt hatten. Inzwischen ist die Juristin, die sich offenbar gerne in Nagelstudios aufhält, nach München gezogen.

Lena Stiffel, Schülerliebe von Julian Draxler. Die beiden kennen sich seit der fünften Klasse.

Daniela Jehle, Architektur-Studentin; seit 2017 mit Marc-Andre ter Stegen verheiratet; lebte schon vorher mit dem Torhüter des FC Barcelona in Spanien.

Carina Wanzung, Model und Ehefrau von Mario Gomez.

Candace Brook, Model und Freundin von Leroy Sané.

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos mit seiner Frau Jessica Farber. Bild: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa

Jessica Kroos und ihr Ehemann Toni sind seit zehn Jahren ein Paar, seit drei Jahren verheiratet. Die 28-Jährige will nicht als Spielerfrau wahrgenommen werden, taucht öffentlich wenig auf. Die gelernte Tourismuskauffrau ist inzwischen zweifache Mutter.

Amine Gülse, ehemalige Miss Türkei und Freundin von Mesut Özil als Nachfolgerin der Monrose-Sängerin Mandy Capristo.

Scarlett Gartmann, Model und seit zwei Jahren Freundin von Marco Reus.

Niklas Süle mit Freundin Melissa Halter. Bild: Uw

Melissa Halter, 21-jährige Marketing-Studentin und Freundin des FC-Bayern-Verteidigers Niklas Süle.

Thomas Müller mit Ehefrau Lisa Müller. Bild: Uw

Lisa Müller, die 30-jährige Taufkirchenerin ist keine klassische Spielerfrau; der Pferdezüchterin, Dressur- und Springreiterin ist ein eigenes Turnier wichtiger als das WM-Endspiel ihres Mannes Thomas; die beiden haben sich mit 19 über das Internet kennengelernt und 2009 geheiratet.

Nina Weiß, Ehefrau von Manuel Neuer; die beiden haben 2017 in Italien geheiratet.

Sophie Christin, die Düsseldorferin ist Model und Freundin von Bernd Leno.

Bekannte ehemalige Spielerfrauen

Lena Gercke 2018 bei einer Modenschau des Labels Marc Cain. Bild: Jens Kalaene, dpa

Lena Gercke, Ex-Freundin von Samy Khedira, Model und Moderatorin, gewann 2006 die erste Staffel von Germany’s next Topmodel, blieb im Beziehungsstatus auf Promi-Ebene; bis vor kurzem mit Kilian Müller-Wohlfahrt, dem Sohn des FC-Bayern-Arztes, liiert

Sarah Brandner war bei der WM 2010 (hier im Bild) und der WM 2014 noch als Freundin von Bastian Schweinsteiger im inoffiziellen DFB-Tross dabei. Bild: Bernd Weissbrod, dpa

Sarah Brandner, Ex-Freundin von Bastian Schweinsteiger, setzte sich schon vor ihrer Schweini-Phase gerne mit mächtigem Körpereinsatz in Szene; Model und Schauspielerin, inzwischen auch Designerin.

