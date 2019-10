10:34 Uhr

Schweinsteiger feiert wohl im März seine Premiere als TV-Experte

Bastian Schweinsteiger wird für die ARD wohl im Frühjahr zum ersten Mal im Einsatz sein. Im Sommer steht sein erstes großes Turnier als TV-Experte an.

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird voraussichtlich im März 2020 seine Premiere als Fernseh-Experte der ARD feiern (Lesen Sie dazu: Bastian Schweinsteiger wird ARD-Experte ). Das sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky dem Online-Portal Sportbuzzer. "Er wird voraussichtlich im März des kommenden EM-Jahres erstmals für uns im Einsatz sein. Wir haben dann ein Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft im Programm", sagte Balkausky. Zunächst wolle sich Bastian Schweinsteiger Zeit für sich und seine Familie nehmen. In nächster Zeit seien dann weitere Gespräche geplant, wie die Zusammenarbeit konkret aussehen wird, fügte der ARD-Sportchef hinzu.

Balkausky: Schweinsteiger ist der "beliebteste Fußballer der vergangenen Jahre"

Balkausky freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem 121-maligen Nationalspieler. "Ich glaube, wir haben mit ihm denjenigen bekommen, der im Augenblick bei den Fans der vertrauenswürdigste und beliebteste Fußballer der vergangenen Jahre ist", begründete er. " Bastian Schweinsteiger könnte in jedes deutsche Fußballstadion gehen und niemand würde ihn auspfeifen", betonte Balkausky.

Er räumte ein, dass die Verhandlungen mit Bastian Schweinsteiger "natürlich nicht in drei Tagen" abgeschlossen waren. "Wir waren in der Tat schon länger mit ihm in Gesprächen und haben ausgelotet, ob er sich das in Zukunft vorstellen kann. Erst einmal musste Bastian Schweinsteiger für sich entscheiden, was er überhaupt machen will", berichtete Balkausky über das Zustandekommen der Zusammenarbeit.

Der zweifache Familienvater Bastian Schweinsteiger soll in den kommenden drei Jahren bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2022 in Katar die Live-Übertragungen im Ersten begleiten. Erster Höhepunkt wird die Europameisterschaft im kommenden Jahr sein.

Bastian Schweinsteiger hatte Anfang Oktober bekanntgegeben, dass er seine Karriere beendet. Lesen Sie dazu: Schweini gehabt: Wie Bastian Schweinsteiger zum Fußballgott wurde. (dpa)

