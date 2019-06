U21 EM 2019: Spielplan, Tabelle & Ergebnisse von Deutschland & Co.

Das Team von Ex-Weltmeister Deutschland ist nach den jüngsten Siegen in der EM-Qualifikation in der FIFA-Weltrangliste um zwei Plätze vorgerückt.

Herren-Fußball

U21 EM 2019: Deutschland live in TV & Stream - TV-Zeitplan

Die U21 EM 2019 startet am Wochenende. So sehen Sie die Spiele der Europameisterschaft und von Deutschland live in TV, Free-TV und Stream. ARD, ZDF oder Sport1 im Free-TV oder Sky bzw. DAZN? Hier finden Sie alle Antworten und den TV-Zeitplan.