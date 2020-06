20:12 Uhr

Warum der Formel 1 in Deutschland die Bedeutungslosigkeit droht

RTL zeigt ab 2021 keine Formel-1-Rennen im Free-TV - und es droht eine Saison ohne deutschen Fahrer. Die Formel 1 geht schweren Zeiten in Deutschland entgegen.

Von Marco Scheinhof

Die Quoten waren gut. Mehr als vier Millionen Zuschauer im Schnitt haben sich zuletzt die Formel-1-Rennen bei RTL angeschaut. Damit konnte der Sender aus Köln eigentlich zufrieden sein. Und doch wird sich RTL nach diesem Jahr zurückziehen.

Formel-1-Aus: RTL begründet Rückzug mit zu hohen Kosten

Zu hohe Kosten, die Begründung klingt schlüssig. Die Kosten ergeben sich aus einem Angebot von Sky. Beim Bezahlsender fällt künftig die Fußball-Champions-League weg, auch in der Bundesliga reduzieren sich die Spiele. Also wird Geld frei, das Sky in die Formel 1 stecken kann. RTL kann und will da nicht mitziehen. Verständlich. Für die Formel 1 in Deutschland aber ist das ein harter Schlag, auch wenn der künftige Exlusivpartner Sky vier Rennen pro Saison im frei empfangbaren TV zeigen wird.

Der herkömmliche Motorsport muss mehr denn je um seine Daseinsberechtigung kämpfen. Umweltschützern ist es nur schwer zu vermitteln, warum es nötig ist, Rennen zu fahren. Die vollelektrische Formel E positioniert sich zudem immer erfolgreicher als Alternative. Wobei beide Rennserien stets betonen, die jeweils andere habe durchaus Relevanz und Wichtigkeit für die Zukunft.

Die Rennen der Formel E werden immer mehr zur Konkurrenz für die Formel 1. Bild: José Pazos, NOTIMEX, dpa

Formel 1 verliert in Deutschland immer mehr an Bedeutung

Die Formel 1 hat in Deutschland allerdings das große Problem, dass sie mehr und mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Das angekündigte Aus von RTL fällt in eine ohnehin schon schwierige Zeit. Corona setzt auch der Königsklasse des Motorsports mächtig zu, der Saisonstart wurde auf Anfang Juli verschoben, viele Rennen wurden bereits ersatzlos gestrichen. Es wird eine alles andere als normale Saison, die RTL in die Wohnzimmer überträgt.

Zudem wird wohl auch in diesem Jahr kein Deutschland-Rennen stattfinden. Falls der Hockenheimring doch noch nachträglich in den Kalender aufgenommen werden sollte, wäre das nichts anderes als eine Notlösung. Ein normaler Deutschland-Grand-Prix ist unter den jetzigen Umständen nicht möglich. Zumal die Rennstrecke in Nordbaden ohnehin zuletzt mit der Formel 1 keine Gewinne machte, sondern immer schauen musste, zumindest ohne Verlust den Besuch der schnellsten Rennfahrer der Welt zu überstehen.

Vettel-Aus wäre ein herber Schlag für die Formel-1-Fans in Deutschland

Die Formel 1 hat nach den Hochzeiten mit Michael Schumacher im Autofahrerland Deutschland immer mehr Anhänger verloren. Da änderten auch die vier Weltmeistertitel von Sebastian Vettel nichts. Der Heppenheimer ist ein sympathischer Fahrer, die Ausstrahlung eines Michael Schumacher aber hat er nicht. Und damit auch nicht das große Fanlager des Rekordweltmeisters.

Sebastian Vettel wird in der Saison 2021 nicht mehr im Ferrari in der Formel 1 fahren. Bild: Matthias Oesterle, ZUMA Wire, dpa

Und dennoch wäre es der nächste herbe Schlag für die Formel 1 hierzulande, sollte nun auch noch Vettel ihr den Rücken kehren und seine Karriere beenden. Ferrari wird er nach dieser Saison verlassen, das ist klar. Viele Optionen für eine Verlängerung seines Engagements in der Formel 1 hat er nicht. Am ehesten wohl bei Mercedes, was durchaus Charme hätte. Ein deutscher Fahrer beim deutsch-britischen Rennstall.

Allerdings würde er dort auf Lewis Hamilton treffen, was eine brisante Fahrerpaarung zur Folge hätte. Ob sich Mercedes tatsächlich darauf einlässt, zwei Alphatiere der Branche zeitgleich unter Vertrag zu haben? Schon die Konstellation mit Hamilton und Nico Rosberg sorgte für viel Konfliktpotenzial, was in dem ein oder anderen Zwischenfall auf der Rennstrecke mündete.

Nach dem RTL-Aus steht die Formel 1 in Deutschland am Scheideweg

Zweifellos steht die Formel 1 in Deutschland am Scheideweg. Sie könnte nach dem Aus von RTL und dem drohenden Ausstieg von Vettel mehr und mehr von der Bildfläche verschwinden. Die Formel 1 war jahrelang von deutschen Piloten geprägt. Es gab Zeiten, in denen sieben deutsche Fahrer in einer Saison am Start waren. Nun droht die große Dürre. Vielleicht fällt auch deshalb RTL der Ausstieg ein wenig leichter.

