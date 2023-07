Warum die Augsburg Raptors wohl ihr Saisonziel verpassen

Das Augsburger Football-Team wollte in die Play-offs der Bayernliga einziehen. Nun liegt allerdings Nürnberg auf Platz eins, das hat Gründe.

Daniel Metzler hat eine klare Meinung. "Verdient hätten wir Platz eins nicht", sagt der Teamverantwortliche der Augsburg Raptors. Ein Spiel steht für das American-Football-Team in der Bayernliga noch aus, am Sonntag (15 Uhr) das Derby bei den Königsbrunn Ants. Viele Fans werden dort erwartet, sportlich wird die Begegnung wohl keine Bedeutung mehr haben. Die Augsburger liegen gerade auf Platz zwei hinter den Nürnberg Hawks, die Aussicht auf ein Vorrücken ist gering.

Nürnberg müsste seine beiden noch ausstehenden Partien gegen das Schlusslicht Dachau verlieren, damit die Raptors noch vorbeiziehen können. Ein eigener Sieg gegen Königsbrunn natürlich vorausgesetzt. Wegen eines Punkts haben die Augsburger den direkten Vergleich mit Nürnberg verloren. Kommt alles, wie erwartet, werden die Raptors also die Play-offs und damit ihr Saisonziel verpassen. Nur der Erstplatzierte jeder Gruppe zieht in die Verlängerung der Saison ein. Stand jetzt ist das Nürnberg – und wird das wohl auch so bleiben.

Die Specialteams waren die Schwäche der Augsburg Raptors

Warum aber haben die Raptors ihr Ziel verfehlt? "Wir haben in der gesamten Saison zu viele Fehler gemacht", sagt Metzler. Er denkt dabei vor allem die Niederlagen gegen Starnberg und Königsbrunn. Vor allem an das Derby hat er keine guten Erinnerungen. "Ich hätte mich geschämt, wenn wir da noch gewonnen hätten", sagt er. Weil sein Team gerade bei den Specialteams mehrfach gepatzt hatte.

Vor allem das Punten, den Ball also mittels Kick weit nach vorne zu schlagen, war eine Schwachstelle. In mehreren Partien brachten es die Augsburger fertig, dass der Ball statt weit in der gegnerischen Hälfte plötzlich in der eigenen Endzone zum Liegen kam. Für den Gegner eine Einladung zu einem Touchdown. "Wir hatten auf dieser Position keinen Spezialisten", gesteht Metzler. Auch im Training sei nicht ausreichend geübt worden. "Da müssen wir unser Augenmerk für die neue Saison drauflegen", sagt der Abteilungsleiter.

Noch aber gilt die Konzentration auf die eine ausstehende Partie. "Wir wollen noch einmal eine starke Leistung zeigen", sagt Metzle. Im Wissen, dass das wohl trotzdem nicht reichen wird.

