So wollen die Bayern den FC Barcelona besiegen

Am Montagabend um 21 Uhr treffen der FC Bayern München und der FC Barcelona beim letzten Spiel der Gruppenphase in der UEFA Champions League aufeinander. Die Aufstellung verspricht ein Top-Spiel.

Beim Champions League Spiel zwischen dem FC Bayern München und FC Barcelona in der Münchner Allianz Arena werden Top-Spieler auf dem Platz stehen. Für den FC Bayern geht es sportlich um nichts mehr im Spiel gegen Barca. Als Tabellenerster ihrer Gruppe stehen die Bayern sicher im Achtelfinale. Barcelona muss dagegen weiter für ein Weiterkommen kämpfen, denn Konkurrent Benfica Lissabon spielt gleichzeitig gegen Dynamo Kiew. Und sollten die Portugiesen gewinnen, muss Barca zwingend gegen die Bayern gewinnen, um Weiterzukommen.

Musiala ersetzt Goretzka beim Spiel gegen den FC Barcelona

Nach über einem Monat Spielpause steht Niklas Süle im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona erstmals wieder in der Münchner Startformation. Der Fußball-Nationalspieler hatte längere Zeit wegen einer Corona-Infektion pausieren müssen. Im letzten Gruppenspiel der Königsklasse nimmt der leicht angeschlagene Innenverteidiger Lucas Hernández am Mittwochabend beim Geisterspiel in der Allianz Arena beim Gruppensieger erstmal auf der Bank Platz. Joshua Kimmich fehlt weiter wegen einer Coronainfektion.

Im Mittelfeld rückt Nationalmannschaftsspieler Jamal Musiala in die Startelf. Der 18-Jährige ersetzt Leon Goretzka, der wegen Problemen an der Patellasehne nicht zum Bayern-Kader gehört. Damit ändert Trainer Julian Nagelsmann sein Team im Vergleich zum jüngsten 3:2 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund auf zwei Positionen.

Aufstellungen für Champions League Spiel stehen fest

So spielt der FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Musiala, Tolisso - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

So spielt der FC Barcelona: Ter Stegen - Pique, Araujo, Lenglet - Dest, Busquets, Gavi, De Jong, Alba - Dembele, Depay

Während der FC Bayern als Gruppensieger und Achtelfinalist feststeht, kämpft der FC Barcelona um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und den Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé am Abend noch um das Weiterkommen. Die Katalanen hoffen auf weiteren Schwung nach der Verpflichtung von Vereins-Ikone Xavi als Trainer. Die Auslosung des Achtelfinales findet am kommenden Montag statt.

