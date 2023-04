Mit Soramies verlängert der nächste AEV-Profi seinen Vertrag

Die Augsburger Panther binden mit Samuel Soramies einen weiteren Profi an sich. Derzeit bereitet sich der 24-Jährige mit der Nationalmannschaft auf die WM vor.

Seit Montagabend steht fest, dass die Augsburger Panther in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bleiben. Der AEV profitierte vom Scheitern der Kassel Huskies und der Krefeld Pinguine im Halbfinale um die DEL2-Meisterschaft. Die Panther besitzen nun Planungssicherheit für die kommende Saison und arbeiten am Kader. Jetzt, wo Spieler und Verein wissen, dass sie erstklassig bleiben, kommt Bewegung in die Gespräche und Vertragsverhandlungen. Am Freitag gab der Klub eine weitere Vertragsverlängerung in dieser Woche bekannt. In der Spielzeit 2023/24 wird Nationalspieler Samuel Soramies zum Aufgebot der Augsburger zählen.

Christof Kreutzer, der Sportliche Leiter und künftige Trainer der Panther, zeigte sich froh, den Angreifer an sich binden zu können. In einer Mitteilung des Klubs lässt er sich wie folgt zitieren: "Wir sind froh, weiter auf Samuel Soramies zählen zu können. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er schon über reichlich DEL-Erfahrung. Mit seiner Geschwindigkeit und Physis bringt er viel Energie aufs Eis, zudem kann er sowohl als Center als auch als Außenstürmer eingesetzt werden. Sam spielt in unseren Planungen für die Saison 2023-24 eine wichtige Rolle."

AEV-Spieler Samuel Soramies hofft auf einen Platz im WM-Kader

Soramies bestritt in der DEL in der abgelaufenen Spielzeit 53 Spiele für die Panther. Dabei erzielte der schnelle und variabel einsetzbare Angreifer sechs Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor. Insgesamt stehen für den 24-jährigen Samuel Soramies bereits 179 Partien für Mannheim, Ingolstadt und Augsburg in der DEL in der Statistik. Im Frühjahr 2022 verdiente sich der 186 Zentimeter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze eine Nominierung in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Auch aktuell bereitet sich Soramies wieder mit dem DEB-Team auf die am 12. Mai beginnende Weltmeisterschaft vor und kämpft um einen Platz im Aufgebot.

Soramies erklärte in einer Vereinsmitteilung, warum er sich für eine weitere Spielzeit in Augsburg entschieden hat. Ausschlaggebend war neben der Spielklasse das Verhältnis zur Sportlichen Leitung. "Christof Kreutzer und ich hatten zuletzt gute Gespräche, was meine Zukunft in Augsburg anbelangt, ich freue mich auf die kommende Saison", so Soramies. "Wir bekommen durch den überraschenden Klassenerhalt eine zweite Chance, die ich gemeinsam mit unserem neu formierten Team nutzten möchte."

Samuel Soramies ist für die Augsburger Panther ein wichtiger Teil des Kaders

Soramies ist ein weiterer Baustein im Kader der Panther. Für die Abwehr sind Tim Schüle, Maximilian Renner (beide zuvor Bietigheim), Simon Sezemsky (Frankfurt), Niklas Länger und Mirko Sacher vertraglich gebunden, für den Angriff Marco Niewollik (eigene U20), Justin Volek, TJ Trevelyan und Christian Hanke. Auch Torwart Markus Keller bleibt. (joga)

Lesen Sie dazu auch