Bonn zieht nach Siegen mit Bayern gleich

Die Telekom Baskets Bonn sind in der Bundesliga nach Siegen mit Bayern München gleichgezogen.

Nach dem klaren Heimsieg gegen die Bayern gewannen die Rheinländer bei den Hamburg Towers mit 85:73 und feierten damit ihren 18. Erfolg in dieser Saison.

Bester Werfer bei den Bonnern war Parker Jackson-Cartwright mit 22 Punkten. Das Spiel der Bayern in Ulm musste wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs bei den Münchnern verschoben werden.

Trotz riesiger Personalprobleme musste medi Bayreuth zur Partie in Göttingen dagegen antreten. Die Franken hatten lediglich sechs Spieler zur Verfügung, lieferten den Göttingern aber einen packenden Fight und schafften es sogar in die Verlängerung. Am Ende musste sich das Team von Trainer Raoul Korner dennoch 91:92 geschlagen geben.

Im Tabellenkeller feierten Würzburg (91:74 gegen Crailsheim) und Heidelberg (81:78 gegen Braunschweig) wichtige Siege. Ludwigsburg bezwang Brose Bamberg mit 95:76 und bleibt damit oben dran.

